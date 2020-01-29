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https://ria.ru/20200129/1563993669.html
ПАСЕ приняла спорную резолюцию по свободе СМИ в Европе
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РИА Новости

ПАСЕ приняла спорную резолюцию по свободе СМИ в Европе

03:25 29.01.2020 (обновлено: 05:57 29.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик БутенЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Здание Совета Европы . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник спорную резолюцию по свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе.
Документ, в частности, содержит ряд требований к России, при этом в тексте отсутствуют примеры притеснения и гонений на представителей российских СМИ в странах Европы. В нем, в том числе, говорится, что Россия должна немедленно решить вопрос с насилием, в том числе физическим, в отношении журналистов, прекратить дискриминацию в отношении СМИ и отменить закон об иностранных агентах.
Российская делегация во время дебатов заявила, что проголосует против резолюции, потому что не считает ее объективной.

"Многие отраженные в докладе факты о России в данный момент уже не актуальны. Мы полагаем, что критерии выбора пяти стран, определённых в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 (проекта резолюции) не очевидны", — сказала первый замглавы международного комитета Госдумы Светлана Журова.

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Она подчеркнула, что в Москве не хотели бы, "чтобы резолюция создавала впечатление о благостной ситуации со свободой слова в остальных государствах Совета Европы, в частности на Украине, где преследования журналистов носят массовый характер, но в проекте резолюции данный факт игнорируется".

"Приведенные в проекте резолюции некорректные характеристики российского законодательства наглядно иллюстрируют предвзятый подход к нашей стране. Россию призывают отменить закон "о фейковых новостях", ссылаясь на расплывчатость формулировок", — добавила депутат.

"Также России предлагают отменить закон об иностранных агентах. На данный момент мы не согласны с этим призывом, так как закон принят совсем недавно, ни у нас, ни у докладчика не может быть обоснованных свидетельств его негативного воздействия на свободу выражения мнений", — сказала Журова.
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Популярные комментарии
Чего вы там ПАСЕтесь все время? Деньги россиян можно с большей пользой использовать, а не тратить на всякую ерунду.
29 января, 05:22
ЛКЛысый Кучерявый
4100013
ГД РФ и Президент должны полностью и окончательно реабилитировать И.Сталина. Иначе эти тявканья не прекратятся
29 января, 08:10
ddavigadov
1200002
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