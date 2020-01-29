ПАСЕ приняла спорную резолюцию по свободе СМИ в Европе

СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник спорную резолюцию по свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе.

Документ, в частности, содержит ряд требований к России, при этом в тексте отсутствуют примеры притеснения и гонений на представителей российских СМИ в странах Европы. В нем, в том числе, говорится, что Россия должна немедленно решить вопрос с насилием, в том числе физическим, в отношении журналистов, прекратить дискриминацию в отношении СМИ и отменить закон об иностранных агентах.

Российская делегация во время дебатов заявила, что проголосует против резолюции, потому что не считает ее объективной.

"Многие отраженные в докладе факты о России в данный момент уже не актуальны. Мы полагаем, что критерии выбора пяти стран, определённых в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 (проекта резолюции) не очевидны", — сказала первый замглавы международного комитета Госдумы Светлана Журова.

Она подчеркнула, что в Москве не хотели бы, "чтобы резолюция создавала впечатление о благостной ситуации со свободой слова в остальных государствах Совета Европы, в частности на Украине, где преследования журналистов носят массовый характер, но в проекте резолюции данный факт игнорируется".

"Приведенные в проекте резолюции некорректные характеристики российского законодательства наглядно иллюстрируют предвзятый подход к нашей стране. Россию призывают отменить закон "о фейковых новостях", ссылаясь на расплывчатость формулировок", — добавила депутат.