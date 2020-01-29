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Исследование: 3% россиян не пользуются безналичной оплатой
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РИА Новости

Исследование: 3% россиян не пользуются безналичной оплатой

03:23 29.01.2020
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© Fotolia / ldprodОплата покупки банковской картой
Оплата покупки банковской картой
© Fotolia / ldprod
Оплата покупки банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Около 3% россиян пользуются только наличными, опасаясь возможных технических проблем или мошенничества при безналичной оплате товаров и услуг, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно его выводам, 76,5% россиян предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом. Из них 90,7% расплачиваются картами, 30% используют при оплате смартфон, а вот часы - только 2,6%. Популярен безналичный способ и для небольших переводов семье и друзьям: его применяют 82,3% опрошенных.
"Популярность безналичной оплаты в России заметно выросла в последние годы. Удобство и скорость - главные преимущества этого способа. В 2019 году появилась Система быстрых платежей, которая позволила перевести в онлайн еще одну статью расходов россиян - небольшие переводы между родственниками, друзьями и коллегами", - отметил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.
Однако полностью от наличных отказаться не смог никто. Наряду с картами и смартфонами, россияне продолжают использовать "кэш". Основной причиной опрошенные назвали проблемы с терминалами оплаты: их либо нет, либо случилась поломка. Чаще всего платить наличными приходится на рынках, в транспорте или такси, а также в магазинах у дома.
"На этот случай многие предпочитают иметь с собой небольшую сумму наличных денег. Около 3% респондентов признались, что боятся обмана или технических проблем с безналичными платежами, поэтому пользуются наличными", - подсчитали аналитики.
Банк опросил около 1 тысячи человек старше 18 лет, проживающих в больших и малых российских городах.
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