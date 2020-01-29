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2020-01-29T11:27+0300
https://ria.ru/20200129/1563993613.html
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС

03:35 29.01.2020 (обновлено: 11:27 29.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пока автовладелец расплачивается за бензин, недобросовестные сотрудники АЗС могут недолить в машину до двух литров бензина, рассказал РИА Новости исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

"Чтобы избежать обмана при заливе топлива на АЗС, нужно заправляться у проверенной сети, хотя и тут может подстерегать обман со стороны недобросовестных работников — например, скрученные колонки. Речь идет о неисправных счетчиках на колонках. Недобросовестные сотрудники меняют настройки автомата, и при заправке он показывает ровно столько литров, сколько вы оплатили, а по факту — недоливает один-два литра. Для клиента это обычно незаметно", — сказал он.

Иногда сами заправщики задерживают бензин в шланге, пока клиент этого не видит — расплачивается за покупку или приобретает товары в минимаркете, добавил эксперт. "Поэтому нужно следить за процессом и поведением сотрудников, которые могут выдать себя нервным напряжением", — предостерег он.
Помимо этого, Гелемурзин посоветовал хорошо изучать технические характеристики и объем бака автомобиля. "Важно, что практически все производители пишут в инструкции такую емкость бака, которая не предусматривает залив топлива под завязку. Поэтому не стоит удивляться, когда в автомобиль европейского производства помещается на четверть больше топлива при плавном заливе. У японских авто процент погрешности меньше — около десяти процентов, российские марки допускают около 15 процентов", — сказал он.
Эксперт отметил, что чаще всего производители закладывают "резервный запас" топлива, который дает возможность проехать некоторое время до ближайшей заправки после того, как загорается лампочка. "Поэтому полный бак нужно заправлять для длительной поездки, когда есть риск оказаться без топлива. В условиях города лучше поберечь авто и дать возможность системе вентиляции выполнять свои функции. Она нужна, чтобы у топлива была возможность для расширения при нагревании. Лучше заправляться до отстрела", — добавил Гелемурзин.
Полиция
20 января, 15:48
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АвтомобилиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сделали бы ряд контрольных закупок, закрыли бы с десяток заправок, оштрафовали бы на несколько десятков миллионов владельцев и недоливщиков- глядишь бы и порядок появился!!! А так пустые слова ни о чем в старой песне!!! А то развели около десятка контролирующих органов на одного продавца, которые ни чем, кроме советов и стрижки купонов, не занимаются!!!😡😡😡
29 января, 06:31
Alex Ander
18732002
Статья ни о чём! Лишь бы по ссылке перешли.
29 января, 05:54
Александр Виноградов
16450002
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