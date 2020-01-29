Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пока автовладелец расплачивается за бензин, недобросовестные сотрудники АЗС могут недолить в Пока автовладелец расплачивается за бензин, недобросовестные сотрудники АЗС могут недолить в машину до двух литров бензина, рассказал РИА Новости исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

"Чтобы избежать обмана при заливе топлива на АЗС, нужно заправляться у проверенной сети, хотя и тут может подстерегать обман со стороны недобросовестных работников — например, скрученные колонки. Речь идет о неисправных счетчиках на колонках. Недобросовестные сотрудники меняют настройки автомата, и при заправке он показывает ровно столько литров, сколько вы оплатили, а по факту — недоливает один-два литра. Для клиента это обычно незаметно", — сказал он.

Иногда сами заправщики задерживают бензин в шланге, пока клиент этого не видит — расплачивается за покупку или приобретает товары в минимаркете, добавил эксперт. "Поэтому нужно следить за процессом и поведением сотрудников, которые могут выдать себя нервным напряжением", — предостерег он.

Помимо этого, Гелемурзин посоветовал хорошо изучать технические характеристики и объем бака автомобиля. "Важно, что практически все производители пишут в инструкции такую емкость бака, которая не предусматривает залив топлива под завязку. Поэтому не стоит удивляться, когда в автомобиль европейского производства помещается на четверть больше топлива при плавном заливе. У японских авто процент погрешности меньше — около десяти процентов, российские марки допускают около 15 процентов", — сказал он.