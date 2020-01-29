Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T03:36+0300
https://ria.ru/20200129/1563993595.html
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/156378/50/1563785099_0:44:625:396_1036x0_80_0_0_3e2cbee8b1c1af72e65985354b8419d8.jpg
РИА Новости

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек

03:18 29.01.2020 (обновлено: 03:36 29.01.2020)
4613
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о 4515 заболевших и 106 умерших.
За сутки власти получили информацию о 1459 подтвержденных новых случаях заболевания, а также зафиксировали 26 летальных случаев (25 - в провинции Хубэй, один – в провинции Хэнань). За сутки из больниц были выписаны 43 человека
"По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжелом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.
Отдельно в Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – восемь.
Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59 990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
Изображение коронавируса
03:28РИА Наука
Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус
222930
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Изображение коронавируса
Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Пляж Нячанга, Вьетнам
Отели во Вьетнаме предупредили туристов о вспышке коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния