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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T03:13+0300
https://ria.ru/20200129/1563993535.html
Сирийский боевой опыт используют при обучении российских танкистов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155921/08/1559210845_0:188:2273:1467_1036x0_80_0_0_8965ebd1e7c1120cd697087d86da5291.jpg
РИА Новости

Сирийский боевой опыт используют при обучении российских танкистов

03:13 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Танк Т-72Б3. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тактические приемы, используемые танкистами на советских и российских танках в Сирии, получили высокую оценку и сегодня применяются в программе обязательной подготовки для танковых экипажей Южного военного округа, некоторые упражнения будут включены в программу танкового биатлона, заявил РИА Новости член рабочей группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирии, депутат от Севастополя Дмитрий Белик.
Недавно депутат посетил Сирию, где встречался с представителями Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
"Тактика, применяемая сирийскими танкистами, дает хороший результат, и – самое главное – повышает живучесть машин и экипажей, а также их эффективность в современном локальном конфликте. Отработаны так называемые мобильные батареи, когда танки типа Т-72 выстраиваются в линию и бьют по объектам как артиллерия, с недосягаемых для противника дистанций. Также некоторые упражнения будут включены в танковый биатлон", - сказал Белик.
По его словам, также себя отлично показали танки Т-90 на блокпостах – машина защищена со всех сторон, а нахождение в укрытии блокпоста делает ее малоуязвимой, тем более что в лобовую пробить современными управляемыми ракетами Т-90 еще никому не удалось.
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Война в СирииДмитрий БеликЮжный военный округСирияРоссияБезопасность
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