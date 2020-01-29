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2020-01-29T03:08+0300
https://ria.ru/20200129/1563993501.html
Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте
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РИА Новости

Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте

03:08 29.01.2020
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа закончили во вторник изложение своей позиции в сенате по делу об импичменте, завершив второй этап этого процесса. Выступления транслирует канал C-Span.
"У меня было подготовлено длинное выступление, но, думаю, вы выслушали много с нашей стороны, и, думаю, мы изложили свою позицию... Все, что вам нужно в этом деле, это конституция и ваш здравый смысл", - обратился к сенаторам глава команды юристов Трампа Пэт Сиполлоне.
"И если вы обратитесь к словам из прошлого, то они поучительны... Предлагаю вам некоторые из них", - продолжил он, после чего сенаторам-республиканцам показали фрагменты их же выступлений в 1998 году, когда они защищали от импичмента президента-демократа Билла Клинтона.
Там был и один из лидеров нынешнего обвинения глава судебного комитета палаты представителей Джеррольд Надлер, выступавший против "импичмента, который был поддержан одной из (двух) основных политических партий, но против которого выступает другая".
Здание Капитолия в Вашингтоне
02:14
WSJ: республиканцы не заблокируют показания на процессе по импичменту
Еще одна конгрессвумен-демократ из команды обвинителей Зои Лофгрен на записи говорила, что это "несправедливо по отношению к американскому народу", называя импичмент "опасным прецедентом". Были показаны высказывания еще некоторых нынешних обвинителей, которые тогда в аналогичной ситуации делали заявления в защиту президента.
"Вы правы", - обратился к ним Сиполлоне под смех в зале, после того как видео закончилось.
Он обратился к сенаторам, обратив их внимание на то, что импичмент происходит в выборный год и "противоречит конституции". "Вы все знаете, что это не в интересах американского народа", - добавил он.
Это завершило 24 часа, которые были отведены защите. Ранее ровно столько же было дано представителям обвинения.
Третий этап процесса отводит 16 часов чистого времени на то, чтобы сенаторы задали вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Планируется уложиться с этим в два дня: среду и четверг. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса, который председательствует на этом разбирательстве в верхней палате.
Член Палаты представителей США Адам Шифф
23 января, 00:54
Сенатор Шифф более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу
Процесс над Трампом в сенате официально стартовал на прошлой неделе. Сколько он продлится, точно неизвестно. Республиканцы стремятся покончить с импичментом в течение двух-трех недель, демократы требуют больше времени и пытаются добиться дополнительного разбирательства с новыми свидетелями.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов, однако республиканцы уже ясно дали понять, что не допустят импичмента.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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