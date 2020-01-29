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Суд в Перу арестовал экс-кандидата в президенты Кейко Фухимори
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РИА Новости

Суд в Перу арестовал экс-кандидата в президенты Кейко Фухимори

03:06 29.01.2020
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© РИА Новости / Юрий НиколаевКейко Фухимори
Кейко Фухимори
© РИА Новости / Юрий Николаев
Кейко Фухимори. Архивное фото
МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Суд Перу, специализирующийся на организованной преступности, назначил 15 месяцев предварительного заключения лидеру партии Народная Сила Кейко Фухимори Игучи на время следствия по делу Odebrecht.
"Суд признал обоснованным ходатайство прокуратуры о назначении тюремного заключения сроком 18 месяцев и два дня экс-кандидату в президенты", - сообщает агентство Andina.
Судья Виктор Сунига назначил Фухимори, подозреваемой в получении средств от бразильского строительного гиганта Odebrecht в 2011-2016 годах, 15 месяцев предварительного заключения и подчеркнул, что меря является адекватной, необходимой и пропорционально строгой.
Два месяца назад, в ноябре 2019 года конституционный суд Перу освободил Кейко Фухимори из-под предварительного заключения, в котором она находилась с октября 2018 года.
Следователи предполагают, что во время предвыборной кампании 2011 года политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.
Кейко Фухимори приходится дочерью экс-президенту Перу Альберто Фухимори, который возглавлял страну с 1990 по 2000 годы. В 2016 году она также баллотировалась на пост главы государства, однако во втором туре уступила экономисту Педро Пабло Кучински. При этом по итогам парламентских выборов "Народная сила" сформировала самую большую фракцию в национальном парламенте.
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Кейко ФухимориПеруВ мире
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