Суд в Перу арестовал экс-кандидата в президенты Кейко Фухимори

МЕХИКО, 29 янв - РИА Новости. Суд Суд Перу , специализирующийся на организованной преступности, назначил 15 месяцев предварительного заключения лидеру партии Народная Сила Кейко Фухимори Игучи на время следствия по делу Odebrecht.

"Суд признал обоснованным ходатайство прокуратуры о назначении тюремного заключения сроком 18 месяцев и два дня экс-кандидату в президенты", - сообщает агентство Andina.

Судья Виктор Сунига назначил Фухимори, подозреваемой в получении средств от бразильского строительного гиганта Odebrecht в 2011-2016 годах, 15 месяцев предварительного заключения и подчеркнул, что меря является адекватной, необходимой и пропорционально строгой.

Два месяца назад, в ноябре 2019 года конституционный суд Перу освободил Кейко Фухимори из-под предварительного заключения, в котором она находилась с октября 2018 года.

Следователи предполагают, что во время предвыборной кампании 2011 года политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.