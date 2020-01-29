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РИА Наука
2020-01-29T14:30+0300
https://ria.ru/20200129/1563993432.html
"Ангару" предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения
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РИА Новости

"Ангару" предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения

03:05 29.01.2020 (обновлено: 14:30 29.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей
Макеты ракет-носителей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макеты ракет-носителей. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Для испытаний системы аварийного спасения нового российского пилотируемого корабля "Орел" предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5", говорится в материалах ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных "Роскосмосу" (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора. Таким образом, потребуется дополнительная ракета, помимо тех, которые планируется использовать для первого запуска корабля в 2023 году, а также для беспилотного и пилотируемого полетов к МКС в 2024 и 2025 годах.
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"Система спасения должна работать на разных этапах: от момента посадки космонавтов в корабль вплоть до отделения корабля от носителя. Для этого взрывать ракету не надо, но нужно испытать систему в полете. Можно попытаться использовать для испытаний легкую ракету "Ангара-1.2", которая намного дешевле тяжелой "Ангары", — пояснил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

По его словам, ни в советской, ни в российской истории испытания системы спасения в полете не проводились — только на наземных стендах.
Система аварийного спасения предназначена для нештатных ситуаций, когда возникает угроза жизни экипажа и невыведения космического корабля на орбиту. Такие системы применяют все страны, запускающие пилотируемые космические корабли. Именно аварийная система спасла жизнь Алексею Овчинину и Нику Хейгу во время аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года.
Для корабля "Орел" разрабатывается новая система аварийного спасения, которая станет продолжением наработок, применяемых сейчас на кораблях "Союз". Осенью 2018 года гендиректор машиностроительного конструкторского бюро "Искра" Владимир Сорокин рассказал, что разработка эскизного проекта новой системы закончена. После того как один из конструкторов предложил сократить испытания системы на новом корабле, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в шутку пообещал проверить ее на самих разработчиках.
На днях аналогичные испытания системы аварийного спасения провела компания Илона Маска SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon 19 января стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Через полторы минуты после старта была дана команда на отключение двигателей ракеты-носителя. Получив сигнал об "аварийной ситуации" на ракете, корабль отделился от нее и благополучно приводнился в Атлантическом океане. Носитель в соответствии со сценарием испытаний разрушился в полете на глазах у наблюдавших за ним зрителей.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Ой не стоит верить амерским мультикам и повторять дорогостоящий фэйк в реальности
29 января, 05:21
Ангел Небесный
8100020
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