Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в работе Facebook

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пользователи Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector , который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 02.02 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Мексике и странах Южной Америки.

По данным Downdetector, 38% пользователей жалуются на проблемы с новостной лентой, 35% - на полное отключение соцсети, 26% - на проблемы с авторизацией.