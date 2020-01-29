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Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в работе Facebook
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РИА Новости

Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в работе Facebook

02:52 29.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались около 02.02 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Мексике и странах Южной Америки.
По данным Downdetector, 38% пользователей жалуются на проблемы с новостной лентой, 35% - на полное отключение соцсети, 26% - на проблемы с авторизацией.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
Логотип социальной сети Facebook в дата-центре компании в Швеции
Вчера, 10:55
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FacebookСШАВ мире
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