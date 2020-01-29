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Саудовский король заверил Аббаса в поддержке выбора палестинцев
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РИА Новости

Саудовский король заверил Аббаса в поддержке выбора палестинцев

02:51 29.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Саудовский король Сальман Аль-Сауд заверил президента Палестины Махмуда Аббаса в поддержке выбора палестинского народа.
Как передает информационное агентство SPA, саудовский монарх во вторник вечером позвонил по телефону палестинскому лидеру. Их беседа состоялась после объявления президентом США так называемой "сделки века" – американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
"Хранитель двух святынь (саудовский король) заверил его превосходительство в твердой позиции королевства по палестинскому вопросу, правам палестинского народа… и поддержке королевством палестинского народа, его выбора, для достижения его устремлений", - говорится в сообщении.
Ранее саудовский МИД заявил, что королевство высоко оценивает план США по палестино-израильскому урегулированию и призывает противоборствующие стороны к прямым переговорам под эгидой Вашингтона.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Он также сообщил, что его правящее на Западном берегу палестинское движение ФАТХ очень скоро начнет новый раунд переговоров с другими палестинскими группировками для достижения примирения.
Президент США Дональд Трамп
02:04
Арабский публицист: США уже реализовали "сделку века" по Палестине
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаСальман аль-СаудМахмуд АббасСаудовская АравияПалестинаСШАИзраильВ мире
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