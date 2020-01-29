Саудовский король заверил Аббаса в поддержке выбора палестинцев

Как передает информационное агентство SPA , саудовский монарх во вторник вечером позвонил по телефону палестинскому лидеру. Их беседа состоялась после объявления президентом США так называемой "сделки века" – американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Хранитель двух святынь (саудовский король) заверил его превосходительство в твердой позиции королевства по палестинскому вопросу, правам палестинского народа… и поддержке королевством палестинского народа, его выбора, для достижения его устремлений", - говорится в сообщении.

Ранее саудовский МИД заявил, что королевство высоко оценивает план США по палестино-израильскому урегулированию и призывает противоборствующие стороны к прямым переговорам под эгидой Вашингтона.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.