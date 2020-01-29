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Американец десять лет жил с червем в мозге
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РИА Новости

Американец десять лет жил с червем в мозге

02:49 29.01.2020 (обновлено: 14:20 29.01.2020)
20817
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американец десять лет прожил с ленточным червем в головном мозге, сообщает телеканал CBS 21.
Около года назад житель штата Техас потерял сознание во время футбольного матча. После этого он обратился в больницу и рассказал, что уже несколько месяцев страдает от жутких головных болей и тошноты, а также часто падает в обморок.
В результате обследования в его мозге было обнаружено образование длиной около четырех сантиметров, однако тесты исключили опухоль. Дальнейшие анализы установили, что это свиной цепень.
Как вспомнил сам пациент, около десяти лет назад в Мексике он съел плохо прожаренный стейк из свинины. Вероятно, тогда паразит и попал в организм. Для удаления ленточного червя потребовалась операция, но пациент полностью восстановился.
Свиной цепень, как правило, селится в кишечнике, но иногда может добраться до мозга. В таком случае его весьма непросто обнаружить, поскольку симптомы списывают на другие патологии.
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Так, в августе десятисантиметрового червя извлекли из мозга жителя китайской провинции Цзянси. Он прожил с паразитом 30 лет — боли начались еще в 1989 году, когда ему было 29.
По словам медиков, червь мог попасть в организм мужчины, когда он пил сырую воду.
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МексикаСШАВ мире
Популярные комментарии
Это был демократический червь!
29 января, 03:22
VPVassya Pupkind
181001
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