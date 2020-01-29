Starbucks закрыла более двух тысяч кофеен в Китае из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Компания Starbucks объявила во вторник, что закрыла более 2 тысяч своих кофеен в Китае из-за вспышки коронавируса.
В данный момент закрыто больше половины из 4,1 тысячи кофеен в КНР, сообщила компания. Китай — второй по величине рынок Starbucks после США.
Генеральный директор компании Кевин Джонсон в заявлении пообещал, что компания будет информировать акционеров о развитии событий.
"Мы по-прежнему оптимистично настроены и привержены долговременным возможностям для бизнеса в Китае", - заявил Джонсон.
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщил ранее телеканал CGTN.