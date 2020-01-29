СМИ: США хотят приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая США и обратно из-за нового типа коронавируса , сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По его данным, о том, что такая возможность рассматривается, уже сообщили руководителям крупнейших американских авиакомпаний. Телеканал поясняет, что в понедельник в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались возможные ограничения. Окончательного решения пока не принято.

Ранее власти США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса. В отношении провинции Хубэй, где зафиксирована наиболее сильная вспышка нового заболевания, госдепартамент объявил самую высокую степень предупреждения: запрет на поездки в этот регион. Жертвами болезни в Китае стали уже около 130 человек.