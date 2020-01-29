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СМИ: США хотят приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
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РИА Новости

СМИ: США хотят приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

02:32 29.01.2020
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© REUTERS / Jennifer GauthierЭкипаж рейса из Китая
Экипаж рейса из Китая
© REUTERS / Jennifer Gauthier
Экипаж рейса из Китая
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По его данным, о том, что такая возможность рассматривается, уже сообщили руководителям крупнейших американских авиакомпаний. Телеканал поясняет, что в понедельник в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались возможные ограничения. Окончательного решения пока не принято.
Ранее власти США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса. В отношении провинции Хубэй, где зафиксирована наиболее сильная вспышка нового заболевания, госдепартамент объявил самую высокую степень предупреждения: запрет на поездки в этот регион. Жертвами болезни в Китае стали уже около 130 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
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Распространение нового коронавирусаКитайСШАВ мире
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