ХАМАС призвал палестинские движения сплотиться против "сделки века"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Палестинские движения Палестинские движения ФАТХ ХАМАС должны работать вместе, чтобы противостоять предложенной США " сделке века ", сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.

"Я думаю, что, во-первых, мы можем ответить, работая серьезно над воссоединением палестинцев и прекращением деления между Газой и Рамаллахом, ФАТХом и ХАМАСом", - сказал Наим.

По его словам, Палестине нужно будет обратиться к арабским и мусульманским странам, "чтобы подтолкнуть их не принимать этот план и отвергнуть его, поддержать палестинцев и позицию Палестины против этих разрушительных планов".

"Мы будем усердно работать на международном уровне. (Если) международное сообщество примет эти серьезные нарушения международных законов, это не только нанесет вред палестинцам, но это означает... что мы толкаем весь мир в опасность ", - добавил политик.

Наим отметил, что палестинцы вряд ли "успокоятся" по поводу этого плана.

"Я думаю, что палестинцы, по крайней мере, не будут сохранять спокойствие и не допустят, чтобы этот разрушительный план был реализован, я думаю, по крайней мере, на уровне народного сопротивления, которое здесь со всех сторон - ХАМАС, ФАТХ, "Исламский джихад" ... Я думаю, что это очень серьезная угроза и для израильтян ", - сказал Наим.

Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.