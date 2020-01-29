WSJ: республиканцы не заблокируют показания на процессе по импичменту

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Республиканцы больше не могут заблокировать показания свидетелей на процессе по Республиканцы больше не могут заблокировать показания свидетелей на процессе по импичменту Дональду Трампу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил депутатам своей фракции, что у республиканцев не набирается достаточно голосов, чтобы проголосовать за отказ от свидетельских показаний.

Если хотя бы четверо республиканцев присоединятся к демократам по этому вопросу, за вызов свидетелей будет выступать уже большинство.

Демократы требуют вызвать свидетелей, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей.