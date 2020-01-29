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WSJ: республиканцы не заблокируют показания на процессе по импичменту
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РИА Новости

WSJ: республиканцы не заблокируют показания на процессе по импичменту

02:14 29.01.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Республиканцы больше не могут заблокировать показания свидетелей на процессе по импичменту Дональду Трампу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее данным, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил депутатам своей фракции, что у республиканцев не набирается достаточно голосов, чтобы проголосовать за отказ от свидетельских показаний.
Если хотя бы четверо республиканцев присоединятся к демократам по этому вопросу, за вызов свидетелей будет выступать уже большинство.
Демократы требуют вызвать свидетелей, республиканцы выступают за проведение быстрого процесса, заявляя, что всех необходимых свидетелей демократы уже запросили в ходе разбирательства в палате представителей.
Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.
Джон Болтон
27 января, 18:56
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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