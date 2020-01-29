Арабский публицист: США уже реализовали "сделку века" по Палестине

ДОХА, 29 янв - РИА Новости. США объявили о параметрах " США объявили о параметрах " сделки века " по урегулированию палестино-израильского конфликта после того, как на деле реализовали ее с признанием Иерусалима столицей Израиля и отказом от решения о возвращении палестинских беженцев, считает директор Арабского центра исследований в Катаре, известный арабский философ и публицист Азми Бшара.

"Сделка века" является объявлением об установлении суверенитета Израиля над обширными территориями Западного берега, занятыми поселениями, на всемирной сионистской конференции, которая превратилась в предвыборную встречу для (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху и получила название "сделка века". (президент США Дональд) Трамп уже осуществил эту сделку и сейчас объявил о намерении договориться о том, что остается, - государстве с ограниченным суверенитетом со столицей за пределами Иерусалима - в пригороде Абу-Дис без поселений, которые присоединятся к Израилю в обмен на земли на границе с сектором Газа и буферной зоной в долине реки Иордан", - написал Бшара в социальной сети Twitter.

Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны проходить в течение четырех лет.

"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад после вступления в должность президента Дональда Трампа. Эти усилия возглавили советник главы государства Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.

Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях. Говоря о принципах этого плана, Трамп сообщал, что палестинцы и израильтяне должны сами решить между собой вопросы о формуле будущего урегулирования. Американский лидер не раз говорил, что каждая из сторон должна будет пойти на серьезные уступки, однако все шаги, предпринимаемые до сих пор Белым домом, носили односторонний, ярко выраженный произраильский характер.

Так, контакты между палестинцами и администрацией США фактически заморожены с декабря 2017 года, когда Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Также США перестали считать незаконной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. О позиции Вашингтона также говорит и тот факт, что вопреки позиции международного сообщества США признали израильской территорией Голанские высоты, принадлежавшие Сирии и оккупированные Израилем в 1967 году.