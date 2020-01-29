Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число умерших от нового типа Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN

"Двадцать пять новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй", — говорится в сообщении.

Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.

В целом по Китаю число жертв вируса выросло до 132. Число заразившихся выросло в республике до 5997 человек.

Вспышка коронавируса

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний провели анализ проб среды и заявили, что вероятный источник вируса — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Однако другие исследователи опровергли предположение о связи рынка с эпидемией.