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Катар раскритиковал предложенную Трампом "сделку века"
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РИА Новости

Катар раскритиковал предложенную Трампом "сделку века"

01:54 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп
ДОХА, 29 янв - РИА Новости. МИД Катара раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта, названный "сделкой века".
"Для установления мира требуется соблюдение прав палестинцев с созданием суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и возвращение беженцев к своим очагам", - говорится в заявлении министерства, полученном РИА Новости.
При этом в Дохе заявили, что ценят "стремление США найти решение арабско-израильского конфликта, но только если оно находится в рамках международного права".
Катарский МИД напомнил, что ранее все арабские страны уже приняли в Бейруте мирную инициативу, которая заложила основы для установления справедливого мира в Палестине.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаМИД КатараДональд ТрампКатарПалестинаСШАИзраильВ мире
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