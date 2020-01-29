Катар раскритиковал предложенную Трампом "сделку века"

"Для установления мира требуется соблюдение прав палестинцев с созданием суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и возвращение беженцев к своим очагам", - говорится в заявлении министерства, полученном РИА Новости.

При этом в Дохе заявили, что ценят "стремление США найти решение арабско-израильского конфликта, но только если оно находится в рамках международного права".

Катарский МИД напомнил, что ранее все арабские страны уже приняли в Бейруте мирную инициативу, которая заложила основы для установления справедливого мира в Палестине.