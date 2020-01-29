Катар раскритиковал предложенную Трампом "сделку века"

ДОХА, 29 янв - РИА Новости. МИД Катара раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию арабо-израильского конфликта, названный "сделкой века".
"Для установления мира требуется соблюдение прав палестинцев с созданием суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и возвращение беженцев к своим очагам", - говорится в заявлении министерства, полученном РИА Новости.
При этом в Дохе заявили, что ценят "стремление США найти решение арабско-израильского конфликта, но только если оно находится в рамках международного права".
Катарский МИД напомнил, что ранее все арабские страны уже приняли в Бейруте мирную инициативу, которая заложила основы для установления справедливого мира в Палестине.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.