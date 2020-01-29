Голикова рассказала, с чем связаны проблемы со здоровьем у детей

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Проблемы с ожирением, диабетом и другими заболеваниями у детей часто связаны с некачественным питанием в школах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что вплоть до конца 2019 года 37 регионов страны не обеспечивали за счет своих средств питание в школах, кормили детей за счет родителей. Средства из бюджета выделялись для малообеспеченных категорий граждан. Теперь обеспечение питанием будет финансироваться за счет трех источников: федерального бюджета, бюджетов регионов и муниципальных бюджетов.
"Очень важно создать именно настоящую инфраструктуру для обеспечения качественным, здоровым и безопасным питанием наших детей... потому что вы прекрасно знаете, что в этот период времени происходит становление ребенка, его здоровья, и очень часто мы имеем проблемы с ожирением, с диабетом и прочими заболеваниями, которые связаны с некачественным питанием в школе", - сказала Голикова в эфире "Первого канала".
Ранее вице-премьер сообщила, что стоимость горячего питания для учеников начальных классов в РФ оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей на учебный год.