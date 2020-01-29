Голикова рассказала, с чем связаны проблемы со здоровьем у детей

Она отметила, что вплоть до конца 2019 года 37 регионов страны не обеспечивали за счет своих средств питание в школах, кормили детей за счет родителей. Средства из бюджета выделялись для малообеспеченных категорий граждан. Теперь обеспечение питанием будет финансироваться за счет трех источников: федерального бюджета, бюджетов регионов и муниципальных бюджетов.