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Канцлер Австрии поприветствовал обнародование США "сделки века"
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РИА Новости

Канцлер Австрии поприветствовал обнародование США "сделки века"

01:44 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал обнародование американского плана палестино-израильского урегулирования и призвал Израиль и Палестину начать переговоры на основе этой "сделки века".
"Я приветствую обнародование плана США, который, как мы надеемся, придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, который слишком долго находился в тупике. Мы призываем стороны начать переговоры на основе этого плана под руководством США с целью достижения решения о двух государствах", - написал Курц в Twitter.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампАвстрияПалестинаСШАИзраильВ мире
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