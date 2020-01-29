Канцлер Австрии поприветствовал обнародование США "сделки века"

"Я приветствую обнародование плана США, который, как мы надеемся, придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, который слишком долго находился в тупике. Мы призываем стороны начать переговоры на основе этого плана под руководством США с целью достижения решения о двух государствах", - написал Курц в Twitter.

Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.