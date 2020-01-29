Эр-Рияд призвал Палестину и Израиль к прямому диалогу под эгидой США

"Королевство высоко оценивает усилия администрации Трампа по разработке плана всеобъемлющего мира между палестинцами и израильтянами и поощряет начало прямых переговоров о мире между палестинской и израильской сторонами под эгидой США", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте саудовского агентства SPA.

Во вторник Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Трамп пообещал, что в результате соглашения "никого не будут выгонять из своего дома". Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.