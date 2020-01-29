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Эр-Рияд призвал Палестину и Израиль к прямому диалогу под эгидой США
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РИА Новости

Эр-Рияд призвал Палестину и Израиль к прямому диалогу под эгидой США

01:38 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд. Архивное фото
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия высоко оценивает план США по палестино-израильскому урегулированию и призывает стороны к прямым переговорам под эгидой Вашингтона, говорится в заявлении саудовского МИД.
"Королевство высоко оценивает усилия администрации Трампа по разработке плана всеобъемлющего мира между палестинцами и израильтянами и поощряет начало прямых переговоров о мире между палестинской и израильской сторонами под эгидой США", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте саудовского агентства SPA.
Во вторник Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Трамп пообещал, что в результате соглашения "никого не будут выгонять из своего дома". Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаСаудовская АравияПалестинаСШАИзраильВ мире
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