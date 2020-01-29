Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T01:35+0300
https://ria.ru/20200129/1563992706.html
Иорданский депутат рассказал, что может стать ответом на "сделку века"
https://cdn21.img.ria.ru/images/132360/85/1323608510_0:0:3106:1747_1036x0_80_0_0_bdda7c14ae1f38960071a55c04d01cd2.jpg
РИА Новости

Иорданский депутат рассказал, что может стать ответом на "сделку века"

01:35 29.01.2020
894
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИзраиль
Израиль
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Израиль. Архивное фото
АММАН, 29 янв - РИА Новости. Ответом на предложенную США "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию станет консолидация палестинцев, сама же сделка изобилует противоречиями и является частью предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа, заявила в интервью РИА Новости депутат парламента Иордании Вафа Бени Мустафа.
Президент США объявил во вторник об итогах разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне. 28 января 2020
01:26
Эксперт: Трамп в "сделке века" выступил торговцем земельными участками
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Он также сообщил, что палестинское движение ФАТХ очень скоро начнет новый раунд межпалестинских переговоров для достижения примирения.
"Все ожидают реакции палестинцев, которая, как мы надеемся, будет заключаться в объединении всех палестинских фракций, их консолидации в это опасное время, чтобы противостоять плану, который сведет на нет дело палестинцев", - заявила иорданский депутат.
Комментируя условия, на которых палестинцам предлагают мирное урегулирование, Бени Мустафа указала на ряд противоречий и юридических парадоксов, которые содержатся в представленном Трампом плане, в частности, по ключевому вопросу о статусе Иерусалима. "Трамп говорит, что Иерусалим - неделимая столица Израиля, и одновременно заявляет, что хочет открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме, часть которого… станет столицей Палестины", - отметила депутат.
Она также указала на использование термина "государство-автономия" с не вполне ясным содержанием применительно к будущему палестинскому государству.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
01:10
Зариф назвал предложенную США "сделку века" кошмаром
По мнению Бени Мустафы, "сделка века" представляет собой "популистский план", являясь частью предвыборной кампании как президента Трампа, так и Нетаньяху. "Создается впечатление, что они оба - и Трамп, и Нетаньяху - ищут то, что спасет их на выборах на фоне внутренних проблем", - заявила депутат. На это косвенно указывает даже тот факт, что объявление о "сделке века" состоялось в присутствии "конкурентов на парламентских выборах в Израиле", в то время как палестинская сторона не была представлена на этом событии, отметила она.
Бени Мустафа также указала, что Иордания должна "придерживаться собственной позиции по мирному урегулированию" и "добиваться создания жизнеспособного палестинского государства со столицей в Иерусалиме".
Иордания в числе первых отреагировала на обнародование плана США по палестино-израильскому урегулированию. Глава МИД страны Айман Сафади заявил об угрозе эскалации в регионе ввиду односторонних израильских шагов и необходимости начать переговоры на основе предложенной еще в 2002 году арабской мирной инициативы.
13000317
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаИорданияПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко дал поручение начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
17:38В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Лента новостейМолния