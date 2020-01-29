Иорданский депутат рассказал, что может стать ответом на "сделку века"

АММАН, 29 янв - РИА Новости. Ответом на предложенную США " Ответом на предложенную США " сделку века " по палестино-израильскому урегулированию станет консолидация палестинцев, сама же сделка изобилует противоречиями и является частью предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа , заявила в интервью РИА Новости депутат парламента Иордании Вафа Бени Мустафа.

Президент США объявил во вторник об итогах разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Он также сообщил, что палестинское движение ФАТХ очень скоро начнет новый раунд межпалестинских переговоров для достижения примирения.

"Все ожидают реакции палестинцев, которая, как мы надеемся, будет заключаться в объединении всех палестинских фракций, их консолидации в это опасное время, чтобы противостоять плану, который сведет на нет дело палестинцев", - заявила иорданский депутат.

Комментируя условия, на которых палестинцам предлагают мирное урегулирование, Бени Мустафа указала на ряд противоречий и юридических парадоксов, которые содержатся в представленном Трампом плане, в частности, по ключевому вопросу о статусе Иерусалима. "Трамп говорит, что Иерусалим - неделимая столица Израиля, и одновременно заявляет, что хочет открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме, часть которого… станет столицей Палестины", - отметила депутат.

Она также указала на использование термина "государство-автономия" с не вполне ясным содержанием применительно к будущему палестинскому государству.

По мнению Бени Мустафы, "сделка века" представляет собой "популистский план", являясь частью предвыборной кампании как президента Трампа, так и Нетаньяху. "Создается впечатление, что они оба - и Трамп, и Нетаньяху - ищут то, что спасет их на выборах на фоне внутренних проблем", - заявила депутат. На это косвенно указывает даже тот факт, что объявление о "сделке века" состоялось в присутствии "конкурентов на парламентских выборах в Израиле", в то время как палестинская сторона не была представлена на этом событии, отметила она.

Бени Мустафа также указала, что Иордания должна "придерживаться собственной позиции по мирному урегулированию" и "добиваться создания жизнеспособного палестинского государства со столицей в Иерусалиме".