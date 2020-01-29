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Эксперт: Трамп в "сделке века" выступил торговцем земельными участками
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РИА Новости

Эксперт: Трамп в "сделке века" выступил торговцем земельными участками

01:26 29.01.2020 (обновлено: 11:39 29.01.2020)
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне. 28 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне. 28 января 2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне. 28 января 2020
ДОХА, 29 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Президент США Дональд Трамп, объявляя во вторник о параметрах разработанного США плана палестино-израильского урегулирования, выступил как торговец земельными участками, не учитывая, есть ли почва для создания независимого палестинского государства, такое мнение высказал РИА Новости палестинский политолог, автор публикаций по палестинской проблеме Низар ас-Сахли.
Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны проходить в течение четырех лет.
"Сделка, о которой объявил Трамп и сопроводил разъяснениями (премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху, не содержит никаких положительных сторон, причем она уничтожает все позитивные моменты, которые наблюдались на протяжении 25 лет мирного процесса с договоренностей в Осло. Трамп выступил как торговец земельными участками и на самом деле не говорил о создании реального палестинского государства, потому что после строительства разделительной стены на палестинских территориях, поселений, игнорирования всех прав палестинцев и всех международных решений по этому вопросу любые разговоры о построении независимого палестинского государства в таких условиях - это фикция", - отметил ас-Сахли.
"А в действительности мы видим в Палестине оккупированные территории, которые признаны таковыми несколькими резолюциями ООН", - указал он.
При этом, как заметил политолог, даже для получения палестинцами такого "усеченного" государства им нужно выполнить жесткие условия, в первую очередь, стать безоружным государством и принять наличие поселений на палестинских территориях, которые будут относиться к Израилю, а также отказаться от своих прав на Иерусалим.
"Не думаю, что палестинская улица примет навязываемые ей решения, и десятки лет борьбы с сионистским проектом в Палестине компенсируют предложенные Трампом и Нетаньяху четыре года в ожидании ответа, который лишит палестинцев их исторических прав", - добавил эксперт.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
01:10
Зариф назвал предложенную США "сделку века" кошмаром
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
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