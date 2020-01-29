Эксперт: Трамп в "сделке века" выступил торговцем земельными участками

ДОХА, 29 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Президент США Президент США Дональд Трамп , объявляя во вторник о параметрах разработанного США плана палестино-израильского урегулирования , выступил как торговец земельными участками, не учитывая, есть ли почва для создания независимого палестинского государства, такое мнение высказал РИА Новости палестинский политолог, автор публикаций по палестинской проблеме Низар ас-Сахли.

Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны проходить в течение четырех лет.

"Сделка, о которой объявил Трамп и сопроводил разъяснениями (премьер Израиля Биньямин) Нетаньяху, не содержит никаких положительных сторон, причем она уничтожает все позитивные моменты, которые наблюдались на протяжении 25 лет мирного процесса с договоренностей в Осло. Трамп выступил как торговец земельными участками и на самом деле не говорил о создании реального палестинского государства, потому что после строительства разделительной стены на палестинских территориях, поселений, игнорирования всех прав палестинцев и всех международных решений по этому вопросу любые разговоры о построении независимого палестинского государства в таких условиях - это фикция", - отметил ас-Сахли.

"А в действительности мы видим в Палестине оккупированные территории, которые признаны таковыми несколькими резолюциями ООН", - указал он.

При этом, как заметил политолог, даже для получения палестинцами такого "усеченного" государства им нужно выполнить жесткие условия, в первую очередь, стать безоружным государством и принять наличие поселений на палестинских территориях, которые будут относиться к Израилю, а также отказаться от своих прав на Иерусалим.