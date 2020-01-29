Число школьников в России снизится к 2025 году, заявила Голикова

"Здесь важно иметь в виду следующее: сейчас мы имеем такой позитивный тренд. А вот темпы роста рождаемости у нас несколько замедлились, снизились последние годы, и к 2025 году мы будем иметь, наоборот, сокращение приходов в школы", - сказала Голикова в эфире "Первого канала".