Число школьников в России снизится к 2025 году, заявила Голикова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Снижение показателя рождаемости детей приведет к тому, что к 2025 году детей школьного возраста станет меньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, уровень рождаемости, складывавшийся перед и после 2010 года, дал существенное увеличение детей школьного возраста. Дополнительно в российских школах создадут 413 тысяч мест на 280 миллиардов рублей до 2024 года включительно.
"Здесь важно иметь в виду следующее: сейчас мы имеем такой позитивный тренд. А вот темпы роста рождаемости у нас несколько замедлились, снизились последние годы, и к 2025 году мы будем иметь, наоборот, сокращение приходов в школы", - сказала Голикова в эфире "Первого канала".