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Число школьников в России снизится к 2025 году, заявила Голикова
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РИА Новости

Число школьников в России снизится к 2025 году, заявила Голикова

01:22 29.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Снижение показателя рождаемости детей приведет к тому, что к 2025 году детей школьного возраста станет меньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, уровень рождаемости, складывавшийся перед и после 2010 года, дал существенное увеличение детей школьного возраста. Дополнительно в российских школах создадут 413 тысяч мест на 280 миллиардов рублей до 2024 года включительно.

"Здесь важно иметь в виду следующее: сейчас мы имеем такой позитивный тренд. А вот темпы роста рождаемости у нас несколько замедлились, снизились последние годы, и к 2025 году мы будем иметь, наоборот, сокращение приходов в школы", - сказала Голикова в эфире "Первого канала".

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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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