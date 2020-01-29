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Судья в Париже принял решение оставить Винника под стражей
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РИА Новости

Судья в Париже принял решение оставить Винника под стражей

01:12 29.01.2020 (обновлено: 09:52 29.01.2020)
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© РИА НовостиАлександр Винник в зале суда. 28 января 2020
Александр Винник в зале суда. 28 января 2020
© РИА Новости
Александр Винник в зале суда. 28 января 2020
ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Судья не стал менять меру пресечения и оставил Александра Винника под стражей. Недавно россиянина экстрадировали из Греции во Францию.
Адвокат Тимофей Мусатов заявил, что будет подавать апелляцию. Он также сообщил о грубых нарушениях со стороны обвинения.
"В ходе судебного заседания фактически были сфальсифицированы некоторые обстоятельства дела, представленные прокурором. Когда мы потребовали документы, подтверждающие те обстоятельства, на которые прокурор ссылался, нам во время перерыва их выдали, и мы обнаружили, что так и есть. Заявили об этом в процессе, однако судья отказался принять это во внимание, после чего началась перепалка, которая продолжается", — пояснил юрист.
Второй адвокат Винника Зои Константопулу назвала слушания, которые прошли накануне, бесперецедентными.
"Мой клиент не мог слушать ход заседания — перевода не было, не было перевода моих слов, и в конце госпожа переводчик отказалась переводить, что говорят адвокаты своему клиенту. Она сказала, что обязана переводить только то, что ей скажет переводить судья. <...> Каким будет решение, было понятно, когда мы утром увидели письмо минюста Франции, в котором наш клиент значится как специальный заключенный", — рассказала она.
Александр Винник
Вчера, 17:04
Виннику не дают связаться с тяжелобольной женой, сообщил адвокат
Константопулу сказала, что не знает, где будет содержаться Винник, так как защите не сообщили эту информацию.
Слушания прошли в Париже во вторник вечером. Они длились около трех часов, все это время россиянин находился в стеклянном "аквариуме", завернутый в термосберегающее покрывало поверх куртки и толстовки. Адвокаты неоднократно заявляли о плохом самочувствии их клиента, слушания несколько раз прерывались.

Дело Винника

Российского специалиста по информационным технологиям арестовали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании нелегальной биржи криптовалют, через которую, как утверждают в Вашингтоне, отмывались миллиарды долларов.
Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет россиянина в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Винника 23 января забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в Париже.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Вчера, 21:20
Слушание по делу Винника в Париже сделали закрытым вопреки его просьбе
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияПарижВ мире
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