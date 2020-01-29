Посол ОАЭ оценил предложенную США "сделку века"

ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Посол Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Утейба назвал представленный во вторник США план по палестино-израильскому урегулированию "серьезной инициативой" для возвращения к переговорам под эгидой США, его заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

"Объявленный сегодня план предлагает важную начальную точку для возвращения к переговорам в рамках возглавляемой США международной повестки дня. Этот план - серьезная инициатива, которая затрагивает многие вопросы, поднимавшиеся на протяжении годов", - считает Утейби.

Он заявил, что единственный способ гарантировать долговременное решение - достигнуть соглашения между всеми заинтересованными сторонами. При этом посол выразил от имени ОАЭ уверенность, что "палестинцы и израильтяне могут добиться долговременного мира и сосуществования с поддержкой международного сообщества".

Посол высоко отозвался об усилиях США по достижению палестино-израильского мира.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.