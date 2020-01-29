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Посол ОАЭ оценил предложенную США "сделку века"
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РИА Новости

Посол ОАЭ оценил предложенную США "сделку века"

01:06 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США. Архивное фото
ДОХА, 29 янв - РИА Новости. Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Утейба назвал представленный во вторник США план по палестино-израильскому урегулированию "серьезной инициативой" для возвращения к переговорам под эгидой США, его заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
"Объявленный сегодня план предлагает важную начальную точку для возвращения к переговорам в рамках возглавляемой США международной повестки дня. Этот план - серьезная инициатива, которая затрагивает многие вопросы, поднимавшиеся на протяжении годов", - считает Утейби.
Он заявил, что единственный способ гарантировать долговременное решение - достигнуть соглашения между всеми заинтересованными сторонами. При этом посол выразил от имени ОАЭ уверенность, что "палестинцы и израильтяне могут добиться долговременного мира и сосуществования с поддержкой международного сообщества".
Посол высоко отозвался об усилиях США по достижению палестино-израильского мира.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Трамп отдельно отметил роль ОАЭ, султаната Омана и Бахрейна, которые стали единственными арабскими странами, приславшими своих послов для участия в церемонии объявления так называемой "сделки века", несмотря на призыв палестинских властей к арабским странам не делать этого.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаОАЭПалестинаСШАИзраильВ мире
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