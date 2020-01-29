Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума

"Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу 2019-го уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%. При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018-го на 3,9%. По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 году составил 103%", — говорится в сообщении министерства.