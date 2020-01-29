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2020-01-29T09:13+0300
https://ria.ru/20200129/1563992363.html
Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума
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РИА Новости

Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума

01:03 29.01.2020 (обновлено: 09:13 29.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему, заявили в Минтруде.
В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на объем мер соцподдержки, поскольку МРОТ исчисляется из показателей второго квартала предыдущего года.

"Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу 2019-го уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%. При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018-го на 3,9%. По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 году составил 103%", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что снижение показателя обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, что, в свою очередь, связано с сезонным падением средних потребительских цен на картофель и другие овощи.
Согласно расчетам, величина прожиточного минимума в целом по России за четвертый квартал 2019 года составляет 10 609 рублей на человека, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Именно. Стилистика изложения новости этим расчудесным сайтом просто сказочная. Только эта сказка - страшная. А вообще - разве кто то рассчитывал что это «новое»правительство было призвано осчастливить людей? Наоборот - и это было ясно сразу - его цель собрать с населения как можно больше денег, поставить их под ещё больший контроль. Но ничего - толстопузам нечего бояться, сейчас не 1917 год, свергать их некому, нет уже таких людей.
29 января, 01:31
Stan Popovsky
6421908
Минтруд сказки рассказывает, лишь бы сильнее на людях сэкономить.
29 января, 01:07
YSYuri SPb
6110301
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