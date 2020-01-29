Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему, заявили в Минтруде.
В ведомстве подчеркнули, что это не повлияет на объем мер соцподдержки, поскольку МРОТ исчисляется из показателей второго квартала предыдущего года.
"Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу 2019-го уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%. При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018-го на 3,9%. По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 году составил 103%", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что снижение показателя обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, что, в свою очередь, связано с сезонным падением средних потребительских цен на картофель и другие овощи.
Согласно расчетам, величина прожиточного минимума в целом по России за четвертый квартал 2019 года составляет 10 609 рублей на человека, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля.
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