В Канаде зафиксировали третий случай заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Третий случай заражения Третий случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Канаде , сообщается в совместном заявлении главы минздрава канадской провинции Британская Колумбия Эдриана Дикса и представителя ведомства Бонни Хенри.

В заявлении, опубликованном на сайте правительства провинции, отмечается, что этот случай заражения коронавирусом 2019-nCoV стал первым в провинции Британская Колумбия. Зараженный - мужчина, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где первоначально вспыхнула эпидемия вируса. Отмечается, что он изолирован.

Ранее стало известно о двух других случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Канаде. Тогда речь шла о заражении супружеской пары, которая прибыла в канадский город Торонто из китайского Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.