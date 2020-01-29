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В Канаде зафиксировали третий случай заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В Канаде зафиксировали третий случай заражения новым коронавирусом

01:00 29.01.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Третий случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Канаде, сообщается в совместном заявлении главы минздрава канадской провинции Британская Колумбия Эдриана Дикса и представителя ведомства Бонни Хенри.
В заявлении, опубликованном на сайте правительства провинции, отмечается, что этот случай заражения коронавирусом 2019-nCoV стал первым в провинции Британская Колумбия. Зараженный - мужчина, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где первоначально вспыхнула эпидемия вируса. Отмечается, что он изолирован.
Ранее стало известно о двух других случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Канаде. Тогда речь шла о заражении супружеской пары, которая прибыла в канадский город Торонто из китайского Уханя.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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