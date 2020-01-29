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Голикова назвала принятые против коронавируса меры действенными
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РИА Новости

Голикова назвала принятые против коронавируса меры действенными

00:58 29.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Профилактические меры, предпринятые в январе, оказались действенными, в России не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, комплекс мер по защите населения будет предприниматься и дальше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Хочу начать с того, что в стране не зарегистрирован ни один случай коронавируса. Это означает, что те профилактические меры, которые мы приняли в январе месяце, оказались действенными, и сегодня весь комплекс мер, который направлен на защиту нашего населения, предпринят и дополнительно дальше будет предприниматься", - сказала она в эфире "Первого канала".

Голикова отметила, что правительство Китая также предпринимает беспрецедентные меры для того, чтобы купировать развитие ситуации в самом Китае и не дать ей распространиться на другие страны мира. В России эта ситуация также находится на жестком контроле.
"У нас достаточно всех экстренных и плановых мер, которые могут предприниматься для того, чтобы не допустить развития ситуации в России", - добавила вице-премьер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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