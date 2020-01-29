Трамп предложил Палестине временно отказаться от требований к Израилю

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. План администрации Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию предлагает палестинцам на время мирных переговоров отказаться от попыток вступления в международные организации и претензий к Израилю, говорится в документе.
"Организация освобождения Палестины и Палестинская администрация должны воздерживаться от попыток присоединения к любым международным организациям без согласия государства Израиль", - говорится в документе.
Предлагается отказ от претензий в судах в Гааге и других трибуналах, а также в Интерполе. Кроме того, палестинцы не должны будут платить зарплаты "террористам, отбывающим приговор в израильских тюрьмах" и компенсации семьям террористов.
Израилю, в свою очередь, предлагается на время переговоров воздержаться от строительства новых поселений, расширения существующих анклавов и сноса зданий на палестинских территориях, не считая "незаконных". При этом окончательная реализация плана должна будет включать фактическую аннексию Израилем уже существующих поселений.