Трамп предложил Палестине временно отказаться от требований к Израилю

"Организация освобождения Палестины и Палестинская администрация должны воздерживаться от попыток присоединения к любым международным организациям без согласия государства Израиль", - говорится в документе.

Предлагается отказ от претензий в судах в Гааге и других трибуналах, а также в Интерполе. Кроме того, палестинцы не должны будут платить зарплаты "террористам, отбывающим приговор в израильских тюрьмах" и компенсации семьям террористов.