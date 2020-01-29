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Трамп предложил Палестине временно отказаться от требований к Израилю
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РИА Новости

Трамп предложил Палестине временно отказаться от требований к Израилю

00:55 29.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. План администрации Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию предлагает палестинцам на время мирных переговоров отказаться от попыток вступления в международные организации и претензий к Израилю, говорится в документе.
"Организация освобождения Палестины и Палестинская администрация должны воздерживаться от попыток присоединения к любым международным организациям без согласия государства Израиль", - говорится в документе.
Предлагается отказ от претензий в судах в Гааге и других трибуналах, а также в Интерполе. Кроме того, палестинцы не должны будут платить зарплаты "террористам, отбывающим приговор в израильских тюрьмах" и компенсации семьям террористов.
Израилю, в свою очередь, предлагается на время переговоров воздержаться от строительства новых поселений, расширения существующих анклавов и сноса зданий на палестинских территориях, не считая "незаконных". При этом окончательная реализация плана должна будет включать фактическую аннексию Израилем уже существующих поселений.
Президент США Дональд Трамп
00:42
Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США
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Обострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
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