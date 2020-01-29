План США предполагает нормализацию отношений Израиля и арабских стран

"Цель плана – всецелое сотрудничество арабских стран с государством Израиль на благо всех стран региона. Например, должны быть авиарейсы между арабскими странами и Израилем для продвижения двустороннего туризма и для того, чтобы арабам было легче посещать мусульманские и христианские святые места в Израиле. США будут полностью поощрять арабские страны к нормализации отношений с государством Израиль и проведению переговоров по достижению прочного мирного соглашения", - говорится в документе.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.