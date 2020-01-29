Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T00:47+0300
https://ria.ru/20200129/1563992046.html
План США предполагает нормализацию отношений Израиля и арабских стран
https://cdn21.img.ria.ru/images/101882/93/1018829347_0:188:2000:1313_1036x0_80_0_0_99fa1ee67dbb27d0cc6bf4289cc0b1d7.jpg
РИА Новости

План США предполагает нормализацию отношений Израиля и арабских стран

00:47 29.01.2020
1187
© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. План палестино-израильского урегулирования, предложенный во вторник США, предполагает нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.
"Цель плана – всецелое сотрудничество арабских стран с государством Израиль на благо всех стран региона. Например, должны быть авиарейсы между арабскими странами и Израилем для продвижения двустороннего туризма и для того, чтобы арабам было легче посещать мусульманские и христианские святые места в Израиле. США будут полностью поощрять арабские страны к нормализации отношений с государством Израиль и проведению переговоров по достижению прочного мирного соглашения", - говорится в документе.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
00:32
Постпред при ООН: Израиль не хочет эскалации ситуации с Палестиной
6130064
Обсудить 0
Обострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума
Автомобиль Следственного комитета РФ
Участкового из Саранска будут судить за избиение задержанной
Девушки с флагом Палестины
Эксперты: условия "сделки века" выглядят неприемлемыми для Палестины
Эр-Рияд
Эр-Рияд призвал Палестину и Израиль к прямому диалогу под эгидой США
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил Палестине временно отказаться от требований к Израилю
США
Посол ОАЭ оценил предложенную США "сделку века"
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Постпред при ООН: Израиль не хочет эскалации ситуации с Палестиной
Израиль
Иорданский депутат рассказал, что может стать ответом на "сделку века"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с ХАМАС и ИГ*
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал предложенную США "сделку века" кошмаром
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
США предлагают создать аналог ОБСЕ по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп
Катар раскритиковал предложенную Трампом "сделку века"
Члены движения Хамас
ХАМАС призвал палестинские движения сплотиться против "сделки века"
Президент США Дональд Трамп
Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне. 28 января 2020
Эксперт: Трамп в "сделке века" выступил торговцем земельными участками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко дал поручение начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
17:38В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Лента новостейМолния