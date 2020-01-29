Французский прокурор потребовала ареста Винника

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Французский прокурор потребовала арестовать россиянина Александра Винника, слушания по мере пресечения которому в парижском суде снова прервались из-за самочувствия мужчины, сообщил журналистам адвокат российского гражданина Тимофей Мусатов.
"Все (в перерыве) попили кофе замечательно, а ему из соображений безопасности запретили пить чай, кофе, что угодно, включая воду. Дальше прокурор сделала следующее заявление: что она требует его немедленного ареста из соображений его собственной безопасности. Потому что, по ее мнению, его в Греции ещё хотели неоднократно отравить, ему угрожает опасность и поэтому его надо арестовать", - сказал защитник.
По словам Мусатова, прокурор также заявила, что "необходимо сохранить доказательства и улики, которых во Франции нет, они находятся в Греции, а если Александр выйдет на свободу, то телефон и компьютер, на котором они находятся, могут находиться в опасности".
"Также нужно не допустить общения между преступниками, и, с ее точки зрения, Александр, выйдя на свободу, будет поддерживать отношения с преступниками. Также его освобождением будет вызван риск нарушения общественного порядка. Почему? Потому, что до сегодняшнего времени всевозможное вредоносное программное обеспечение нарушает финансовую безопасность граждан и организаций, и нарушает даже после его ареста", - рассказал Мусатов.
"А также он гражданин Российской Федерации и поэтому должен быть арестован, так как он только сюда приехал и у него нет адреса, жилья, и поэтому его надо арестовать", - продолжил он.
Адвокат отметил, что прокурор не спросила, есть ли люди, готовые предоставить или обеспечить Виннику жилье. "Хотя я знаю, что посольство готово предоставить жилье и все такое", - сказал Мусатов.
После слов прокурора в заседании снова был объявлен перерыв.
"Александру стало не очень хорошо, и мы выяснили, что те люди, которые присутствуют, не являются врачами. Они дали заключение, что раз у него нормальное давление, он может продолжать участвовать в заседании. Ведь если он не может стоять, он может сидеть, пускай сидя. Судья ему милостиво разрешила сидя терпеть дальнейшие измывательства. Сказали, что хоть до ночи, хоть до утра, но сегодня дело будет доведено до конца", - заключил адвокат.