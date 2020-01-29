Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T00:44+0300
https://ria.ru/20200129/1563992006.html
Французский прокурор потребовала ареста Винника
https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_42255a88141bb115a707d1c59b67c5c2.jpg
РИА Новости

Французский прокурор потребовала ареста Винника

00:44 29.01.2020
344
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Французский прокурор потребовала арестовать россиянина Александра Винника, слушания по мере пресечения которому в парижском суде снова прервались из-за самочувствия мужчины, сообщил журналистам адвокат российского гражданина Тимофей Мусатов.
"Все (в перерыве) попили кофе замечательно, а ему из соображений безопасности запретили пить чай, кофе, что угодно, включая воду. Дальше прокурор сделала следующее заявление: что она требует его немедленного ареста из соображений его собственной безопасности. Потому что, по ее мнению, его в Греции ещё хотели неоднократно отравить, ему угрожает опасность и поэтому его надо арестовать", - сказал защитник.
По словам Мусатова, прокурор также заявила, что "необходимо сохранить доказательства и улики, которых во Франции нет, они находятся в Греции, а если Александр выйдет на свободу, то телефон и компьютер, на котором они находятся, могут находиться в опасности".
Россиянин Александр Винник,
Вчера, 21:20
Слушание по делу Винника в Париже сделали закрытым вопреки его просьбе
"Также нужно не допустить общения между преступниками, и, с ее точки зрения, Александр, выйдя на свободу, будет поддерживать отношения с преступниками. Также его освобождением будет вызван риск нарушения общественного порядка. Почему? Потому, что до сегодняшнего времени всевозможное вредоносное программное обеспечение нарушает финансовую безопасность граждан и организаций, и нарушает даже после его ареста", - рассказал Мусатов.
"А также он гражданин Российской Федерации и поэтому должен быть арестован, так как он только сюда приехал и у него нет адреса, жилья, и поэтому его надо арестовать", - продолжил он.
Адвокат отметил, что прокурор не спросила, есть ли люди, готовые предоставить или обеспечить Виннику жилье. "Хотя я знаю, что посольство готово предоставить жилье и все такое", - сказал Мусатов.
После слов прокурора в заседании снова был объявлен перерыв.
"Александру стало не очень хорошо, и мы выяснили, что те люди, которые присутствуют, не являются врачами. Они дали заключение, что раз у него нормальное давление, он может продолжать участвовать в заседании. Ведь если он не может стоять, он может сидеть, пускай сидя. Судья ему милостиво разрешила сидя терпеть дальнейшие измывательства. Сказали, что хоть до ночи, хоть до утра, но сегодня дело будет доведено до конца", - заключил адвокат.
Александр Винник
Вчера, 17:04
Виннику не дают связаться с тяжелобольной женой, сообщил адвокат
400091
Обсудить 0
Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Адвокат Винника заявил о фальсификации обстоятельств его дела в Париже
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Александр Винник в зале суда. 28 января 2020
Судья в Париже принял решение оставить Винника под стражей
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с ХАМАС и ИГ*
Самолет авиакомпании Якутия
Пассажирам "Якутии" предложили без штрафов вернуть авиабилеты в Харбин
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянина Винника доставили в парижский суд
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне
Алма-Ата
Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате
Медицинская сестра в больничной палате
В Саратовской области несколько школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
Россиянин Александр Винник,
Слушание по делу Винника в Париже сделали закрытым вопреки его просьбе
Кадр из фильма Трансформеры: Последний рыцарь
У франшизы "Трансформеры" появится два новых фильма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко дал поручение начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
17:38В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Лента новостейМолния