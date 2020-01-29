Французский прокурор потребовала ареста Винника

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Французский прокурор потребовала арестовать россиянина Французский прокурор потребовала арестовать россиянина Александра Винника , слушания по мере пресечения которому в парижском суде снова прервались из-за самочувствия мужчины, сообщил журналистам адвокат российского гражданина Тимофей Мусатов.

"Все (в перерыве) попили кофе замечательно, а ему из соображений безопасности запретили пить чай, кофе, что угодно, включая воду. Дальше прокурор сделала следующее заявление: что она требует его немедленного ареста из соображений его собственной безопасности. Потому что, по ее мнению, его в Греции ещё хотели неоднократно отравить, ему угрожает опасность и поэтому его надо арестовать", - сказал защитник.

По словам Мусатова, прокурор также заявила, что "необходимо сохранить доказательства и улики, которых во Франции нет, они находятся в Греции, а если Александр выйдет на свободу, то телефон и компьютер, на котором они находятся, могут находиться в опасности".

"Также нужно не допустить общения между преступниками, и, с ее точки зрения, Александр, выйдя на свободу, будет поддерживать отношения с преступниками. Также его освобождением будет вызван риск нарушения общественного порядка. Почему? Потому, что до сегодняшнего времени всевозможное вредоносное программное обеспечение нарушает финансовую безопасность граждан и организаций, и нарушает даже после его ареста", - рассказал Мусатов.

"А также он гражданин Российской Федерации и поэтому должен быть арестован, так как он только сюда приехал и у него нет адреса, жилья, и поэтому его надо арестовать", - продолжил он.

Адвокат отметил, что прокурор не спросила, есть ли люди, готовые предоставить или обеспечить Виннику жилье. "Хотя я знаю, что посольство готово предоставить жилье и все такое", - сказал Мусатов.

После слов прокурора в заседании снова был объявлен перерыв.