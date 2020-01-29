Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США

КАИР, 29 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Президент США Президент США Дональд Трамп , обнародовавший во вторник план мирного палестино-израильского урегулирования, названного "сделкой века", хочет навязать палестинцам неприемлемое для них решение, но, в конечном счете, эта "сделка" обернется против самих США , которые долго будут восстанавливать свою роль после провальной политики в регионе нынешнего американского лидера. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Египетского совета по внешней политике Иззат Саад.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств (в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами), а также предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".

Глава ПНА Махмуд Аббас новый план отверг, с осуждением выступила также Турция. Египет призвал стороны палестино-израильского конфликта начать переговоры под эгидой США и тщательно изучить американскую "сделку".

"Суть действий американской администрации - навязать палестинцам существующее положение дел. Но это не решит конфликта и не изменит того факта, что подобные инициативы являются незаконными и противоречат соответствующим международным решениям… Американская политика в регионе при Трампе - абсолютно безответственная и ощутимо ударит по американцам в долгосрочной перспективе, а также по роли США в регионе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, американское предложение "на руку только Трампу и (премьеру Израиля Биньямину) Нетаньяху". "Момент для объявления о "сделке века" был выбран не случайно. Трамп озабочен перспективой импичмента, а также своей предвыборной кампанией и вторым сроком в Белом доме. А Нетаньяху надеется поправить собственные позиции. Поэтому эта "сделка" - выход только для самих Трампа и Нетаньяху, она обречена на полный провал", - уверен Саад.

Египетский эксперт также выразил уверенность, что американская инициатива не найдет поддержки у большинства арабских стран. "США уверяют, что план нашел поддержку у большинства арабских стран. Это неправда, и к таким заявлениям надо относиться осторожно", - предостерег собеседник агентства.