Постпред при ООН: Израиль не хочет эскалации ситуации с Палестиной

ООН, 29 янв – РИА Новости. Израиль не желает эскалации ситуации с Палестиной , призывает палестинцев к переговорам, заявил РИА Новости израильский постпред при ООН Дэнни Данон.

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".

"Думаю, палестинцам надо определиться, продолжать ли придерживаться позиции отрицания или приступить к переговорам. Израиль открыт для переговоров", - сказал Данон, комментируя заявление Аббаса.

Он призвал палестинскую сторону "вместо того, чтобы приходить в ООН с пустыми заявлениями", приступить к прямым переговорам.

Отвечая на вопрос, не боится ли он новой интифады, Данон заявил: "Мы не желаем какой-либо эскалации, мы призываем к переговорам, и мы надеемся, что палестинцы поступят правильно".