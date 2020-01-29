Постпред при ООН: Израиль не хочет эскалации ситуации с Палестиной

ООН, 29 янв – РИА Новости. Израиль не желает эскалации ситуации с Палестиной, призывает палестинцев к переговорам, заявил РИА Новости израильский постпред при ООН Дэнни Данон.
Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
"Думаю, палестинцам надо определиться, продолжать ли придерживаться позиции отрицания или приступить к переговорам. Израиль открыт для переговоров", - сказал Данон, комментируя заявление Аббаса.
Он призвал палестинскую сторону "вместо того, чтобы приходить в ООН с пустыми заявлениями", приступить к прямым переговорам.
Отвечая на вопрос, не боится ли он новой интифады, Данон заявил: "Мы не желаем какой-либо эскалации, мы призываем к переговорам, и мы надеемся, что палестинцы поступят правильно".
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.