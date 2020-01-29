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https://ria.ru/20200129/1563991815.html
У дипмиссий США в Анкаре и Стамбуле митингуют против "сделки века"
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РИА Новости

У дипмиссий США в Анкаре и Стамбуле митингуют против "сделки века"

00:28 29.01.2020 (обновлено: 01:11 29.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Митинги против предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделки века" по Ближнему Востоку проходят у американского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле, трансляцию в прямом эфире ведет агенство Anadolu.
Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Многие собравшиеся на митингах  представляют турецкие исламистские партии, они скандируют лозунги "Аллах акбар", "Будь проклят, Израиль", "Израиль и сообщник США - убийцы", "Вон из Палестины". Выступающие на митингах подвергают резкой критике предложенный Трампом план и политику Израиля на палестинских землях, называя Восточный Иерусалим столицей Палестины. Как сообщают РИА Новости очевидцы, в районе посольства США в Анкаре перекрыты несколько улиц, полиция не препятствует проведению акции.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 23:52
"Сделка века" исключает возвращение палестинских беженцев в Израиль
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампТурцияСтамбулСШААнкараВ мире
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