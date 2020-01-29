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2020-01-29T02:15+0300
https://ria.ru/20200129/1563991694.html
Вице-премьер Хуснуллин займется жилищной политикой, ипотекой и ЖКХ
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РИА Новости

Вице-премьер Хуснуллин займется жилищной политикой, ипотекой и ЖКХ

00:16 29.01.2020 (обновлено: 02:15 29.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград, сообщается на сайте кабинета министров.
К его обязанностям отнесены вопросы реализации и контроля нацпроекта в сфере жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Кроме того, он курирует вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации автомобильных дорог, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.
Также Хуснуллин курирует нацпроект в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". В его обязанности также вошла координация реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Хуснуллин курирует региональное развитие (за исключением Дальневосточного федерального округа) и предоставления государственной поддержки. В его обязанности входит курирование разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, Севастополя и Калининградской области.
Кроме того, он займется вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
Хуснуллин координирует работу Минстроя, а также Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности).
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Формирование нового правительстваМарат ХуснуллинПравительство РФРоссияПолитика
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