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Формирование нового правительства
2020-01-29T00:50+0300
https://ria.ru/20200129/1563991630.html
Оверчук будет курировать международные отношения и интеграцию в ЕАЭС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156370/96/1563709629_0:252:2124:1446_1036x0_80_0_0_fabdae635dc5d3b5deebf71b5c7b858a.jpg
РИА Новости

Оверчук будет курировать международные отношения и интеграцию в ЕАЭС

00:13 29.01.2020 (обновлено: 00:50 29.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховАлексей Оверчук
Алексей Оверчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Алексей Оверчук
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российский вице-премьер Алексей Оверчук курирует международные отношения и интеграцию в ЕАЭС, сообщается на сайте кабинета министров.
В его обязанности входит координация работы федеральных ведомств по вопросам участия России в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества в СНГ, а также политика в сфере международных отношений.
Оверчук курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.
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Формирование нового правительстваЕвразийский экономический союзАлексей ОверчукРоссияПолитика
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