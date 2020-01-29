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2020-01-29T02:24+0300
https://ria.ru/20200129/1563991611.html
Вице-премьер Борисов будет курировать оборону, ОПК и гособоронзаказ
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РИА Новости

Вице-премьер Борисов будет курировать оборону, ОПК и гособоронзаказ

00:12 29.01.2020 (обновлено: 02:24 29.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российский вице-премьер Юрий Борисов курирует оборону, оборонную промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительную деятельность, промышленность и топливно-энергетический комплекс, сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно опубликованной информации, Борисов будет координировать госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.
Кроме того, он будет курировать систему ГЛОНАСС, экспортный контроля в отношении товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения и других видов вооружения. На Борисова возложены вопросы реализации согласованной военно-технической политики в рамках ОДКБ.
Борисов далее курирует госполитику в области военно-техническое сотрудничества, а также обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обустройство госграницы.
Борисов координирует работу Минпромторга, Минэнерго, Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности), Росрезерва, Росстандарта, ФМБА, "Росатома" и "Роскосмоса".
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Формирование нового правительстваЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияПолитика
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