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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-29T01:51+0300
https://ria.ru/20200129/1563991538.html
Названы сферы ответственности главы аппарата правительства Григоренко
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/45/1563714574_0:129:1549:1000_1036x0_80_0_0_7e8525e7732d77297642904b4dae09f1.jpg
РИА Новости

Названы сферы ответственности главы аппарата правительства Григоренко

00:08 29.01.2020 (обновлено: 01:51 29.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава аппарата правительства вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать бюджет, налоговую и торговую политику и оборот алкоголя, соответствующая информация опубликована на сайте кабинета.
Он также будет заниматься контролем за реализацией национальных проектов.
Григоренко далее поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.
Он также будет курировать финансовое планирование, разработку и исполнение федерального бюджета, совершенствование бюджетной системы, разработку и реализацию налоговой политики.
Григоренко курирует госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, государственную торговую политику и внедрение системы маркировки товаров.
Кроме того, Григоренко будет заниматься контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента и решений правительства, в том числе по реализации посланий президента.
Григоренко координирует работу автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте России.
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Формирование нового правительстваДмитрий ГригоренкоРоссияПолитика
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