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2020-01-29T05:48+0300
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Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
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РИА Новости

Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"

05:48 29.01.2020
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© Фото : Marvel Comics Герой изданий Marvel Comics Серебряный Серфер
Герой изданий Marvel Comics Серебряный Серфер
© Фото : Marvel Comics
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Серебряный серфер, персонаж из Marvel Comics, может появиться в фильме "Тор: Любовь и гром", сообщает We Got This Covered.
Источник рассказал изданию, что вместе с ним в блокбастере также дебютирует и Бета Рэй Билл (монстр из комиксов Marvel, суперспособности которого совпадают с Тором). Оба героя будут созданы при помощи трехмерной компьютерной графики.
Роль серфера может исполнить Киану Ривз, а Рэя Билла — Кристиан Бейл.
К съемкам ленты "Тор: Любовь и гром" планируют приступить в августе следующего года. Главные роли в ней исполнят: Крис Хемсфорт и Натали Портман.
Сценаристом и режиссером выступи Тайка Вайтити ("Тор: Рагнерек").
В прокат картина выйдет в ноябре 2021 года.
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsКиану РивзКристиан БейлНатали Портман
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