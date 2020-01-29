Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Серебряный серфер, персонаж из Marvel Comics, может появиться в фильме "Тор: Любовь и гром", сообщает We Got This Covered.
Источник рассказал изданию, что вместе с ним в блокбастере также дебютирует и Бета Рэй Билл (монстр из комиксов Marvel, суперспособности которого совпадают с Тором). Оба героя будут созданы при помощи трехмерной компьютерной графики.
Роль серфера может исполнить Киану Ривз, а Рэя Билла — Кристиан Бейл.
К съемкам ленты "Тор: Любовь и гром" планируют приступить в августе следующего года. Главные роли в ней исполнят: Крис Хемсфорт и Натали Портман.
Сценаристом и режиссером выступи Тайка Вайтити ("Тор: Рагнерек").
В прокат картина выйдет в ноябре 2021 года.
15 октября 2019, 14:11КультураСМИ узнали, что Marvel планирует отдать Натали Портман роль Тора