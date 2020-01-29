Бомба для ОПЕК: начинается новый передел мирового рынка нефти

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Бразилия не присоединится к ОПЕК и намерена резко увеличить добычу нефти. Это серьезный удар для участников соглашения ОПЕК+ — они уже уступили заметную долю рынка американским и норвежским нефтяникам, а если к экспансии приступят и бразильцы, дальнейшее снижение поставок потеряет смысл. Какой вариант развития событий более выгоден России — в материале РИА Новости.

По-нашему, по-бразильски

Бразилия не планирует ни вступать в Организацию стран — экспортеров нефти, ни участвовать в соглашении по ограничению добычи, заявил глава Министерства энергетики и горнорудной промышленности Бенито Альбукерке. "Мы не хотим ограничений, мы хотим увеличить нашу добычу", — подчеркнул министр.

По его словам, правительство стремится нарастить производство нефти и газа до уровня, обеспечивающего место в первой пятерке мировых экспортеров энергоресурсов (сейчас Бразилия — девятая). "Это не предполагает вступления в ОПЕК или другие организации и группы производителей нефти и газа", — уточнил Альбукерке.

Примечательно, что именно он в конце минувшего года говорил, что Бразилия готова к переговорам с ОПЕК о присоединении к картелю. Незадолго до этого, в октябре, бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что министр энергетики Саудовской Аравии и фактический лидер ОПЕК принц Абдулазиз бен Сальман неофициально призвал Бразилию вступить в организацию. "Я очень хотел бы, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК", — отметил Болсонару.

Однако против выступили национальная нефтегазовая компания Petrobras и многие члены правительства. Так, министр экономики Паулу Гедес сказал, что "бразильская стратегия — устранить картели, интегрироваться в глобализованную экономику и обеспечить процветание всех народов, а не использовать одни картели против других".

По словам Бенито Альбукерке, вопрос об отношениях с ОПЕК будет обсуждаться в ходе его визита в Саудовскую Аравию в июле.

Пока же Бразилия наращивает нефтедобычу. В 2019-м страна уже вышла на рекордный уровень: больше трех миллионов баррелей в день. Альбукерке обещает, что за десятилетие суточный объем производства увеличится более чем вдвое и к 2030-му достигнет семи миллионов баррелей.

По прогнозам аналитиков Rystad Energy, в текущем году бразильский экспорт черного золота прибавит 459 тысяч баррелей в день. Большим приростом смогут похвастаться только Норвегия (плюс 527 тысяч баррелей) и США (плюс 1,09 миллиона).

Пересидеть не получилось

Отказ Бразилии присоединиться к ОПЕК — плохая новость для всего нефтяного картеля. Но особенно для Саудовской Аравии, больше других сократившей добычу в рамках соглашения ОПЕК+: с 11 миллионов баррелей в сутки в 2015 году до 9,8 миллиона.

В целом участники соглашения ОПЕК+ урезали производство с 32,4 миллиона баррелей в день до 30 миллионов. В результате удалось стабилизировать цены, но общая рыночная доля снизилась с 33,6% до исторического минимума — 28,5%. Все это досталось США, поднявшим добычу на четыре миллиона баррелей в сутки, в результате чего экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт (страна стала нетто-экспортером).

Картель рассчитывал "пересидеть" американскую сланцевую революцию и дождаться, когда бум выдохнется, компании не смогут обслуживать долг и добыча перестанет расти. Казалось, расчет оправдался.

Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, в 2020-м объем производства нефти в США увеличится только на 400 тысячи баррелей в сутки. Это самый слабый рост с 2017 года.

При этом в сланцевой нефтедобыче намечается настоящая катастрофа, поскольку предприятиям в текущем году предстоит погасить долгов на 41 миллиард долларов. Значит, к двум сотням нефтегазовых компаний, объявивших о банкротстве с 2015 года, в ближайшие месяцы присоединится еще несколько десятков.

Инвесторы отвернулись от сланцевиков и отказываются выдавать им новые кредиты. А на горизонте маячит новая угроза — экологи требуют прекратить отравление грунтовых вод и выбросы метана в атмосферу.

В этой ситуации, чтобы сохранить позиции на мировом рынке, Саудовской Аравии оставалось только убедить Бразилию присоединиться к ОПЕК+ и не вываливать на рынок дополнительные объемы черного золота. Но упрямые латиноамериканцы сломали Эр-Рияду всю игру.

Нам не по пути

Перед нефтяным картелем встает вопрос: что делать дальше. В марте ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке и дальнейшую судьбу соглашения, срок которого истекает 1 апреля.

С одной стороны, падение цен на нефть из-за распространения коронавируса и опасений, что эпидемия обрушит спрос на черное золото, толкает к новому сокращению поставок. С другой — открытое стремление Бразилии воспользоваться этим для экспании на рынке способно переполнить чашу терпения участников картеля.

Тем более что наращивать добычу собираются также США и Норвегия. В итоге, согласно прогнозу агентства Rystad Energy, общее увеличение поставок из не входящих в ОПЕК стран в этом году достигнет 2,3 миллиона баррелей в сутки — максимум с 1978 года.

Стремление компенсировать такой объем за счет снижения собственной добычи чревато серьезными финансовыми потерями. Так что новое соглашение вполне может и не состояться.

Напомним: в декабре министр энергетики России Александр Новак предупредил, что уже в 2020 году страна может выйти из ОПЕК+.

"Сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ — не вечный процесс, все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, чтобы обеспечивать сохранение доли на рынке и чтобы российские нефтяные компании могли реализовывать свои перспективные проекты", — пояснил глава Минэнерго в эфире телеканала "Россия 24".

За выход из ОПЕК+ давно выступает "Роснефть", а в последнее время о необходимости такого шага заявляет все больше аналитиков. Дело в том, что переизбыток предложения относится только к легкой нефти — ее добывают практически все члены ОПЕК и крупнейшие неприсоединившиеся нефтеэкспортеры, включая США, Норвегию, Бразилию и Мексику.

С тяжелой, сернистой нефтью ситуация прямо противоположная. После того как из-за американских санкций практически прекратились поставки из Ирана и Венесуэлы, в этом сегменте рынка образовался дефицит.

Сейчас главный и практически единственный поставщик тяжелых сортов — Россия, и нефтепереработчики Евросоюза, США, Китая, Турции и других стран буквально выстраиваются в очередь за отечественным сырьем.