Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T08:24+0300
https://ria.ru/20200129/1563982232.html
"Убил лучшего друга": кто застрелил и сжег троих жителей Усть-Илимска
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563979480_0:240:2560:1680_1036x0_80_0_0_c8f96a1207a260f6f6860b233d265301.jpg
РИА Новости

"Убил лучшего друга": кто застрелил и сжег троих жителей Усть-Илимска

08:00 29.01.2020 (обновлено: 08:24 29.01.2020)
7552
© Фото : предоставлено друзьями погибшихСергей Гуселетов
Сергей Гуселетов
© Фото : предоставлено друзьями погибших
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Иркутской области суд арестовал 31-летнего Сергея Гуселетова. По версии СК, он застрелил в гараже троих человек, в том числе лучшего друга. Следователи уверены, что между приятелями возник конфликт. Однако родственники и коллеги обвиняемого в это не верят, а убийство считают трагической случайностью. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Пожар в гараже

Вечером 23 января в отдел полиции города Усть-Илимска позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из гаражей кооператива "Орион" погибли несколько человек. Подробностей он не рассказал, но предположил, что произошел несчастный случай.
"Когда полицейские вошли внутрь, то увидели три обгоревших тела, причем два еще дымились, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Так как гараж был оборудован под автомастерскую, где регулярно чинили автомобили, сначала предположили, что взорвался газовый баллон".
© Фото : СУ СКР по Иркутской областиГараж, в котором произошло убийство в Усть-Илимске
Гараж, в котором произошло убийство в Усть-Илимске
© Фото : СУ СКР по Иркутской области
Гараж, в котором произошло убийство в Усть-Илимске
Как выяснилось, в полицию звонил отец одного из погибших — Олега Бояркина, работника местного предприятия. В тот день Бояркин-старший с сыном ремонтировали свой автомобиль в гараже, принадлежащем слесарю Константину Чернобаеву. Тот находился рядом.
"Отец подрабатывал таксистом и в какой-то момент отлучился из гаража, чтобы выполнить срочный заказ, — рассказывает РИА Новости брат погибшего Бояркина. — По дороге назад он несколько раз позвонил Олегу, а потом Косте, но те не ответили. Когда вернулся, нашел в гараже три трупа, а машина Чернобаева исчезла".
При более детальном осмотре стало понятно, что всех троих застрелили, а затем облили бензином и подожгли. Следователи предположили, что убийца угнал автомобиль хозяина гаража, который вскоре нашли брошенным в одном из дворов. Документы на машину остались в салоне.
По словам источника, трупы обгорели настолько сильно, что с их идентификацией у экспертов возникли сложности. Полицейские даже отработали на причастность к преступлению самого Олега Бояркина, пока не опознали его в одном из убитых. Вторым погибшим оказался Чернобаев, а третьим — их общий знакомый Антон Тамм. Когда и с какой целью он приехал в гараж, предстояло выяснить оперативникам.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоКонстантин Чернобаев
Константин Чернобаев
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Константин Чернобаев

"Братья навек"

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более лиц". Вскоре появился и первый подозреваемый — 31-летний машинист одного из местных предприятий Сергей Гуселетов. По словам коллег, на следующее утро после убийства он позвонил на работу и взял отпуск за свой счет. Как выяснилось — пытался сбежать. Однако его задержали уже через несколько часов.
"По версии следствия, вечером 23 января четверо ранее знакомых мужчин встретились в одном из гаражных боксов города, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области. — Между ними произошел конфликт, во время которого один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия".
Как рассказали РИА Новости знакомые обвиняемого, огнестрельным оружием, из которого совершено убийство, Гуселетов владел законно, так как был заядлым охотником. В понедельник Усть-Илимский городской суд отправил его за решетку на ближайшие два месяца.
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоАнтон Тамм
Антон Тамм
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
Антон Тамм
В 80-тысячном Усть-Илимске новость о тройном убийстве распространилась очень быстро и обросла массой домыслов и предположений. Люди разделились на два лагеря: одни встали на сторону убитых, другие попытались защитить обвиняемого. Тем более, по словам местных жителей, погибший Тамм и арестованный Гуселетов были лучшими друзьями.
"Они выросли в одном дворе, — рассказывает РИА Новости знакомая молодых людей Алевтина. — Потом вместе переехали в Санкт-Петербург, сняли квартиру. Видимо, хотели остаться насовсем, но вскоре Сергея арестовали, по-моему, за кражу и посадили в "Кресты", а Антон вернулся на родину".
Спустя некоторое время в Усть-Илимск приехал и Гуселетов. Дружеские отношения между молодыми людьми сохранились — на свадьбе Сергея Тамм был свидетелем с его стороны.
"Сергея знаю только с положительной стороны, — рассказывает РИА Новости коллега Людмила Федина. — Он добрый, отзывчивый, трудолюбивый и очень ответственный, иначе бы не работал машинистом в нашем цехе. Мы до сих пор в шоке от случившегося".
© Фото : предоставлено друзьями погибшихПо словам знакомых, Сергей Гуселетов увлекался охотой
По словам знакомых, Сергей Гуселетов увлекался охотой
© Фото : предоставлено друзьями погибших
По словам знакомых, Сергей Гуселетов увлекался охотой

"Решали проблему"

По словам источника, на допросах Гуселетов несколько раз менял свои показания.
"Сначала сообщил, что вместе с Антоном приехал в гараж к Чернобаеву, чтобы решить одну проблему, — добавляет собеседник РИА Новости. — Якобы кто-то из присутствующих был должен Тамму 100 тысяч рублей, и тот попросил друга о помощи. Но разговора не получилось, и в ход пошло оружие, которое Сергей прихватил с собой".
По другой версии, никакого долга не было, а на убийство Гуселетов пошел из-за обидных слов, брошенных в его адрес кем-то из присутствующих в гараже. Коллеги и родственники Сергея и вовсе считают, что все произошло по вине Тамма.
Олеся Трофимова
12 декабря 2019, 08:00
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
"Сергей пошел с ним на какие-то разборки, чтобы поддержать друга, — уверяет его сослуживица Федина. — А Антон решил припугнуть оппонентов и начал стрелять. Гуселетов попытался выхватить ружье, но в борьбе случайно нажал на курок и убил приятеля".
Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Пока же, если квалификацию статьи не изменят, за тройное убийство Гуселетову грозит серьезное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.
344603311
Обсудить 2
КриминалСледственный комитет РФМоскваИркутская областьУсть-ИлимскПроисшествия
Рекомендуем
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мать убила сына и покончила с собой
Пляж Нячанга, Вьетнам
Отели во Вьетнаме предупредили туристов о вспышке коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко дал поручение начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
17:38В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
17:35Слуцкий раскритиковал "сделку века" США
Лента новостейМолния