"Убил лучшего друга": кто застрелил и сжег троих жителей Усть-Илимска

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Иркутской области суд арестовал 31-летнего Сергея Гуселетова. По версии СК, он застрелил в гараже троих человек, в том числе лучшего друга. Следователи уверены, что между приятелями возник конфликт. Однако родственники и коллеги обвиняемого в это не верят, а убийство считают трагической случайностью. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Пожар в гараже

Вечером 23 января в отдел полиции города Усть-Илимска позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из гаражей кооператива "Орион" погибли несколько человек. Подробностей он не рассказал, но предположил, что произошел несчастный случай.

"Когда полицейские вошли внутрь, то увидели три обгоревших тела, причем два еще дымились, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Так как гараж был оборудован под автомастерскую, где регулярно чинили автомобили, сначала предположили, что взорвался газовый баллон".

© Фото : СУ СКР по Иркутской области Гараж, в котором произошло убийство в Усть-Илимске © Фото : СУ СКР по Иркутской области Гараж, в котором произошло убийство в Усть-Илимске

Как выяснилось, в полицию звонил отец одного из погибших — Олега Бояркина, работника местного предприятия. В тот день Бояркин-старший с сыном ремонтировали свой автомобиль в гараже, принадлежащем слесарю Константину Чернобаеву. Тот находился рядом.

"Отец подрабатывал таксистом и в какой-то момент отлучился из гаража, чтобы выполнить срочный заказ, — рассказывает РИА Новости брат погибшего Бояркина. — По дороге назад он несколько раз позвонил Олегу, а потом Косте, но те не ответили. Когда вернулся, нашел в гараже три трупа, а машина Чернобаева исчезла".

При более детальном осмотре стало понятно, что всех троих застрелили, а затем облили бензином и подожгли. Следователи предположили, что убийца угнал автомобиль хозяина гаража, который вскоре нашли брошенным в одном из дворов. Документы на машину остались в салоне.

По словам источника, трупы обгорели настолько сильно, что с их идентификацией у экспертов возникли сложности. Полицейские даже отработали на причастность к преступлению самого Олега Бояркина, пока не опознали его в одном из убитых. Вторым погибшим оказался Чернобаев, а третьим — их общий знакомый Антон Тамм. Когда и с какой целью он приехал в гараж, предстояло выяснить оперативникам.

© Фото : предоставлено друзьями погибшего Константин Чернобаев © Фото : предоставлено друзьями погибшего Константин Чернобаев

"Братья навек"

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более лиц". Вскоре появился и первый подозреваемый — 31-летний машинист одного из местных предприятий Сергей Гуселетов. По словам коллег, на следующее утро после убийства он позвонил на работу и взял отпуск за свой счет. Как выяснилось — пытался сбежать. Однако его задержали уже через несколько часов.

"По версии следствия, вечером 23 января четверо ранее знакомых мужчин встретились в одном из гаражных боксов города, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области. — Между ними произошел конфликт, во время которого один из участников достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия".

Как рассказали РИА Новости знакомые обвиняемого, огнестрельным оружием, из которого совершено убийство, Гуселетов владел законно, так как был заядлым охотником. В понедельник Усть-Илимский городской суд отправил его за решетку на ближайшие два месяца.

© Фото : предоставлено друзьями погибшего Антон Тамм © Фото : предоставлено друзьями погибшего Антон Тамм

В 80-тысячном Усть-Илимске новость о тройном убийстве распространилась очень быстро и обросла массой домыслов и предположений. Люди разделились на два лагеря: одни встали на сторону убитых, другие попытались защитить обвиняемого. Тем более, по словам местных жителей, погибший Тамм и арестованный Гуселетов были лучшими друзьями.

"Они выросли в одном дворе, — рассказывает РИА Новости знакомая молодых людей Алевтина. — Потом вместе переехали в Санкт-Петербург, сняли квартиру. Видимо, хотели остаться насовсем, но вскоре Сергея арестовали, по-моему, за кражу и посадили в "Кресты", а Антон вернулся на родину".

Спустя некоторое время в Усть-Илимск приехал и Гуселетов. Дружеские отношения между молодыми людьми сохранились — на свадьбе Сергея Тамм был свидетелем с его стороны.

"Сергея знаю только с положительной стороны, — рассказывает РИА Новости коллега Людмила Федина. — Он добрый, отзывчивый, трудолюбивый и очень ответственный, иначе бы не работал машинистом в нашем цехе. Мы до сих пор в шоке от случившегося".

© Фото : предоставлено друзьями погибших По словам знакомых, Сергей Гуселетов увлекался охотой © Фото : предоставлено друзьями погибших По словам знакомых, Сергей Гуселетов увлекался охотой

"Решали проблему"

По словам источника, на допросах Гуселетов несколько раз менял свои показания.

"Сначала сообщил, что вместе с Антоном приехал в гараж к Чернобаеву, чтобы решить одну проблему, — добавляет собеседник РИА Новости. — Якобы кто-то из присутствующих был должен Тамму 100 тысяч рублей, и тот попросил друга о помощи. Но разговора не получилось, и в ход пошло оружие, которое Сергей прихватил с собой".

По другой версии, никакого долга не было, а на убийство Гуселетов пошел из-за обидных слов, брошенных в его адрес кем-то из присутствующих в гараже. Коллеги и родственники Сергея и вовсе считают, что все произошло по вине Тамма.

"Сергей пошел с ним на какие-то разборки, чтобы поддержать друга, — уверяет его сослуживица Федина. — А Антон решил припугнуть оппонентов и начал стрелять. Гуселетов попытался выхватить ружье, но в борьбе случайно нажал на курок и убил приятеля".