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https://ria.ru/20200129/1563978581.html
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
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РИА Новости

"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель

08:00 29.01.2020 (обновлено: 08:23 29.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИстребитель Т-50 (Су-57)
Истребитель Т-50 (Су-57)
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Сверхманевренность, многозадачность, современное вооружение и большие перспективы — ровно десять лет назад, 29 января 2010-го, истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в небо. И хотя за эти годы из сырого опытного образца самолет успел превратиться в полноценную боевую единицу, работы по проекту продолжаются. Уже в ближайшее время Су-57 массово пойдет в войска. О настоящем и будущем уникального истребителя — в материале РИА Новости.

Огненное "сердце"

Одна из главных задач отечественного ОПК — освоить производство двигателя второго этапа, более известного как "изделие 30". Именно его в дальнейшем планируют ставить на серийные истребители. Пока же новые "сушки" летают на двигателях четвертого поколения.
"Изделие 30" испытывают с 2017-го. По сути, это абсолютно новый двигатель, созданный с чистого листа, а не модернизированная версия предыдущих моделей. С ним, в частности, Су-57 сможет поддерживать крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажного режима. Это одно из ключевых требований Минобороны к самолету пятого поколения.
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Большинство характеристик нового двигателя пока остаются под грифом "секретно", однако уже точно известно, что самолет будет гораздо быстрее взлетать и набирать высоту, а также эффективнее маневрировать в воздушном бою с большими перегрузками.
Этого удалось добиться во многом за счет увеличенной тяги. Максимальный показатель достигает 11 тысяч кгс, на форсаже — более 18 тысяч кгс. Тогда как двигатели первого этапа развивают тягу 9,5 и 15 тысяч кгс соответственно. При этом удельный расход топлива остался на прежнем уровне.
Еще одна важная особенность "изделия 30" — плазменная система зажигания. Благодаря ей в камере сгорания исключается так называемое факеление, когда из сопла на определенных режимах вырывается длинный огненный шлейф. Отсутствие факелов позволит существенно снизить заметность истребителя в видимом и инфракрасном диапазонах излучения.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019

Универсальная платформа

Параллельно с доведением до ума двигателя продолжаются доработка и испытания целого ряда бортовых систем, узлов и агрегатов нового истребителя. Причем не только на российских полигонах — в 2018-м два самолета прошли обкатку в реальных боевых условиях в Сирии, за двое суток летчики выполнили более десяти вылетов. Кадры боевой работы "сушек" Минобороны ранее опубликовало на своем сайте.
Сообщалось, что для подтверждения заявленных характеристик военные на практике проверили интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.
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В конце 2019-го начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что Су-57 успешно прошли второй этап обкатки в Сирии и провели повторную апробацию в том числе и новых образцов ракетно-бомбового вооружения.
Какое именно оружие тестировали в Сирии, в Минобороны не уточнили, однако, по словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, самолет способен нести множество средств поражения — какие-то уже созданы, другие разрабатываются.
Максимальная боевая нагрузка Су-57 — порядка десяти тонн. Он сможет применять управляемое и неуправляемое оружие, крылатые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, ракеты класса "воздух — поверхность", корректируемые авиабомбы различных калибров. Не исключено, что после 2030-го "пятьдесят седьмые" станут носителями гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал".
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с истребителем Су-57
© Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57

Тотальное перевооружение

По последним заявлениям руководства госкорпорации "Ростех", масштабные поставки Су-57 в ВКС России начнутся уже в нынешнем году. Контракт на передачу 76 истребителей подписали в 2019-м. Изначально планировалось, что к 2027-му Минобороны получит 16 единиц, но темпы производства решили форсировать, а объем поставок резко увеличить. Ожидается, что из-за перераспределения, сокращения стоимости и повышения эффективности производства цена одной машины снизится на 20 процентов.
Так, по планам Минобороны, до 2028-го на Су-57 перевооружат сразу три авиационных полка, при этом новые машины будут работать в тесной связке с беспилотными летательными аппаратами "Охотник", проходящими сейчас испытания.
Напомним, работы над созданием самолета пятого поколения начались еще в 1980-х. Планировалось, что он заменит в войсках сразу два типа боевых машин — тяжелый истребитель Су-27 и высотный перехватчик МиГ-31.
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В списке основных требований к перспективному истребителю оказались многофункциональность (возможность одинаково эффективно уничтожать воздушные, наземные и морские цели), малозаметность в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн, а также сверхманевренность — способность совершать управляемый полет на малых скоростях и больших углах атаки.
Предложения по проекту поступили от нескольких ведущих конструкторских бюро, в конкурсе победило ОКБ Сухого. Официально работы над созданием перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения под индексом Т-50 стартовали в 1999-м. В итоге конструкторам удалось создать для ВКС России действительно передовой и конкурентоспособный истребитель, повышенный интерес к которому проявляют и зарубежные заказчики.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиасалон Dubai Airshow 2019
Международный авиасалон Dubai Airshow 2019
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Международный авиасалон Dubai Airshow 2019
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Обсудить 11
Су-57Воздушно-космические силы РоссииОКБ СухогоСирияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
"Уже в ближайшее время Су-57 массово пойдет в войска." - мастер юмора! В одном предложении две шутки: и про ближайшее время, и про массовость.
29 января, 09:59
yoram
32211181
Конечно, "не ровня"! Сколько лет летает F-22 и когда начал летать недоделанный Су-57 с "временными" движками? Рапторы уже скоро списывать начнут...
29 января, 11:37
M T
17500027
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