Здание-рыба и московское метро: победители The Art of Building

Жюри международного конкурса The Art of Building подвело итоги. На победу претендовали не только профессиональные фотографы, но и любители. Одним из лауреатов стал россиянин, кадр другой нашей соотечественницы дошел до финала. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.