Здание-рыба и московское метро: победители The Art of Building

Главный приз конкурса завоевал Педро Луис Аюриагерра Саиз (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz). Запечатленное им здание, отражаясь ночью в воде, напоминает огромную доисторическую рыбу.
Главный приз конкурса завоевал Педро Луис Аюриагерра Саиз (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz). Запечатленное им здание, отражаясь ночью в воде, напоминает огромную доисторическую рыбу.
Приз зрительских симпатий достался россиянину Александру Бормотину за невероятное футуристическое изображение станции московского метро.
Приз зрительских симпатий достался россиянину Александру Бормотину за невероятное футуристическое изображение станции московского метро.
Дебдатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) сделала этот снимок в доме "У Черной Мадонны". Здание начала XX века стало первым примером применения принципов кубизма в чешской архитектуре.
Дебдатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) сделала этот снимок в доме "У Черной Мадонны". Здание начала XX века стало первым примером применения принципов кубизма в чешской архитектуре.
Глядя на людей, которые ждали начала уличного фестиваля в Португалии, фотограф Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) увидел, какую гармоничную композицию создают силуэты на мосту.
Глядя на людей, которые ждали начала уличного фестиваля в Португалии, фотограф Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) увидел, какую гармоничную композицию создают силуэты на мосту.
Спокойствие мира и балкон, с которого можно оценить красоту открывающегося перед глазами пейзажа. Вмешательство человека в природу — это не всегда плохо, доказывает своим снимком финалист конкурса Дэвид Мартин (David Martin).
Спокойствие мира и балкон, с которого можно оценить красоту открывающегося перед глазами пейзажа. Вмешательство человека в природу — это не всегда плохо, доказывает своим снимком финалист конкурса Дэвид Мартин (David Martin).
На фото Фолькера Сандера (Volker Sander) мирно уживаются старая и новая архитектура. Два фасада не сочетаются друг с другом, однако демонстрируют творческое развитие центра города.
На фото Фолькера Сандера (Volker Sander) мирно уживаются старая и новая архитектура. Два фасада не сочетаются друг с другом, однако демонстрируют творческое развитие центра города.
Для Фолькера Сандера (Volker Sander) фотография — пример взаимодействия между людьми и зданиями. Без мойщиков окон эта башня выглядела бы отталкивающе, считает он.
Для Фолькера Сандера (Volker Sander) фотография — пример взаимодействия между людьми и зданиями. Без мойщиков окон эта башня выглядела бы отталкивающе, считает он.
Элегантное решение прозаической проблемы. Так комментирует свою работу Адам Реган (Adam Regan).
Элегантное решение прозаической проблемы. Так комментирует свою работу Адам Реган (Adam Regan).
Джонатан Уолланд (Jonathan Walland) предпочитает в съемке минимализм, позволяющий зрителям сфокусироваться на чистых элементах фотографии — форме, цвете, текстуре.
Джонатан Уолланд (Jonathan Walland) предпочитает в съемке минимализм, позволяющий зрителям сфокусироваться на чистых элементах фотографии — форме, цвете, текстуре.
Вид сверху на подземный вход в здание Национального форума музыки во Вроцлаве — пример аксонометрической проекции в архитектуре. Фото Гжегожа Татара (Grzegorz Tatar) — в финале The Art of Building.
Вид сверху на подземный вход в здание Национального форума музыки во Вроцлаве — пример аксонометрической проекции в архитектуре. Фото Гжегожа Татара (Grzegorz Tatar) — в финале The Art of Building.
В прошлом фальшфасады встречались редко, однако сегодня они стали частью городского пейзажа, показывает в своей работе финалистка конкурса Ольга Пегова (Pegova Olya).
В прошлом фальшфасады встречались редко, однако сегодня они стали частью городского пейзажа, показывает в своей работе финалистка конкурса Ольга Пегова (Pegova Olya).
Когда Агнессе Санвито (Agnese Sanvito) фотографировал жилой комплекс "Красная стена" в Валенсии, он на минуту подумал, что оказался внутри живописного полотна Джорджо де Кирико — таким фантастическим было это место .
Когда Агнессе Санвито (Agnese Sanvito) фотографировал жилой комплекс "Красная стена" в Валенсии, он на минуту подумал, что оказался внутри живописного полотна Джорджо де Кирико — таким фантастическим было это место .