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https://ria.ru/20200129/1563976738.html
Здание-рыба и московское метро: победители The Art of Building
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РИА Новости

Здание-рыба и московское метро: победители The Art of Building

11:28 29.01.2020 (обновлено: 11:30 29.01.2020)
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Жюри международного конкурса The Art of Building подвело итоги. На победу претендовали не только профессиональные фотографы, но и любители. Одним из лауреатов стал россиянин, кадр другой нашей соотечественницы дошел до финала. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz/ The Art of Building

Главный приз конкурса завоевал Педро Луис Аюриагерра Саиз (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz). Запечатленное им здание, отражаясь ночью в воде, напоминает огромную доисторическую рыбу.

Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz. Работа победителя конкурса The Art of Building
1 из 12

Главный приз конкурса завоевал Педро Луис Аюриагерра Саиз (Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz). Запечатленное им здание, отражаясь ночью в воде, напоминает огромную доисторическую рыбу.

© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz/ The Art of Building
© Фото : Alexandr Bormotin/ The Art of Building

Приз зрительских симпатий достался россиянину Александру Бормотину за невероятное футуристическое изображение станции московского метро.

Alexandr Bormotin. Работа победителя конкурса The Art of Building
2 из 12

Приз зрительских симпатий достался россиянину Александру Бормотину за невероятное футуристическое изображение станции московского метро.

© Фото : Alexandr Bormotin/ The Art of Building
© Фото : Debdatta Chakraborty/ The Art of Building

Дебдатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) сделала этот снимок в доме "У Черной Мадонны". Здание начала XX века стало первым примером применения принципов кубизма в чешской архитектуре.

Debdatta Chakraborty. Работа финалиста конкурса The Art of Building
3 из 12

Дебдатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) сделала этот снимок в доме "У Черной Мадонны". Здание начала XX века стало первым примером применения принципов кубизма в чешской архитектуре.

© Фото : Debdatta Chakraborty/ The Art of Building
© Фото : Jose Pessoa Neto/ The Art of Building

Глядя на людей, которые ждали начала уличного фестиваля в Португалии, фотограф Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) увидел, какую гармоничную композицию создают силуэты на мосту.

Jose Pessoa Neto. Работа финалиста конкурса The Art of Building
4 из 12

Глядя на людей, которые ждали начала уличного фестиваля в Португалии, фотограф Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) увидел, какую гармоничную композицию создают силуэты на мосту.

© Фото : Jose Pessoa Neto/ The Art of Building
© Фото : David Martin Huamani Bedoya/ The Art of Building

Спокойствие мира и балкон, с которого можно оценить красоту открывающегося перед глазами пейзажа. Вмешательство человека в природу — это не всегда плохо, доказывает своим снимком финалист конкурса Дэвид Мартин (David Martin).

David Martin Huamani Bedoya. Работа финалиста конкурса The Art of Building
5 из 12

Спокойствие мира и балкон, с которого можно оценить красоту открывающегося перед глазами пейзажа. Вмешательство человека в природу — это не всегда плохо, доказывает своим снимком финалист конкурса Дэвид Мартин (David Martin).

© Фото : David Martin Huamani Bedoya/ The Art of Building
© Фото : Volker Sander/ The Art of Building

На фото Фолькера Сандера (Volker Sander) мирно уживаются старая и новая архитектура. Два фасада не сочетаются друг с другом, однако демонстрируют творческое развитие центра города.

Volker Sander. Работа финалиста конкурса The Art of Building
6 из 12

На фото Фолькера Сандера (Volker Sander) мирно уживаются старая и новая архитектура. Два фасада не сочетаются друг с другом, однако демонстрируют творческое развитие центра города.

© Фото : Volker Sander/ The Art of Building
© Фото : Volker Sander/ The Art of Building

Для Фолькера Сандера (Volker Sander) фотография — пример взаимодействия между людьми и зданиями. Без мойщиков окон эта башня выглядела бы отталкивающе, считает он.

Volker Sander. Работа финалиста конкурса The Art of Building
7 из 12

Для Фолькера Сандера (Volker Sander) фотография — пример взаимодействия между людьми и зданиями. Без мойщиков окон эта башня выглядела бы отталкивающе, считает он.

© Фото : Volker Sander/ The Art of Building
© Фото : Adam Regan/ The Art of Building

Элегантное решение прозаической проблемы. Так комментирует свою работу Адам Реган (Adam Regan).

Adam Regan. Работа финалиста конкурса The Art of Building
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Элегантное решение прозаической проблемы. Так комментирует свою работу Адам Реган (Adam Regan).

© Фото : Adam Regan/ The Art of Building
© Фото : Jonathan Walland/ The Art of Building

Джонатан Уолланд (Jonathan Walland) предпочитает в съемке минимализм, позволяющий зрителям сфокусироваться на чистых элементах фотографии — форме, цвете, текстуре.

Jonathan Walland. Работа финалиста конкурса The Art of Building
9 из 12

Джонатан Уолланд (Jonathan Walland) предпочитает в съемке минимализм, позволяющий зрителям сфокусироваться на чистых элементах фотографии — форме, цвете, текстуре.

© Фото : Jonathan Walland/ The Art of Building
© Фото : Grzegorz Tatar/ The Art of Building

Вид сверху на подземный вход в здание Национального форума музыки во Вроцлаве — пример аксонометрической проекции в архитектуре. Фото Гжегожа Татара (Grzegorz Tatar) — в финале The Art of Building.

Grzegorz Tatar. Работа финалиста конкурса The Art of Building
10 из 12

Вид сверху на подземный вход в здание Национального форума музыки во Вроцлаве — пример аксонометрической проекции в архитектуре. Фото Гжегожа Татара (Grzegorz Tatar) — в финале The Art of Building.

© Фото : Grzegorz Tatar/ The Art of Building
© Фото : Pegova Olya/ The Art of Building

В прошлом фальшфасады встречались редко, однако сегодня они стали частью городского пейзажа, показывает в своей работе финалистка конкурса Ольга Пегова (Pegova Olya).

Pegova Olya. Работа финалиста конкурса The Art of Building
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В прошлом фальшфасады встречались редко, однако сегодня они стали частью городского пейзажа, показывает в своей работе финалистка конкурса Ольга Пегова (Pegova Olya).

© Фото : Pegova Olya/ The Art of Building
© Фото : Agnese Sanvito/ The Art of Building

Когда Агнессе Санвито (Agnese Sanvito) фотографировал жилой комплекс "Красная стена" в Валенсии, он на минуту подумал, что оказался внутри живописного полотна Джорджо де Кирико — таким фантастическим было это место .

Agnese Sanvito. Работа финалиста конкурса The Art of Building
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Когда Агнессе Санвито (Agnese Sanvito) фотографировал жилой комплекс "Красная стена" в Валенсии, он на минуту подумал, что оказался внутри живописного полотна Джорджо де Кирико — таким фантастическим было это место .

© Фото : Agnese Sanvito/ The Art of Building
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АрхитектураФото
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