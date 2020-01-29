Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Почти у трех тысяч человек в Китае выявлен коронавирус, больше восьмидесяти скончались. По оценкам американских и британских исследователей, на следующей неделе может быть уже двести тысяч заболевших. Скорее всего, новый опасный вирус человечество получило от змеи, которую съел так называемый нулевой пациент. РИА Новости вспоминает, чем еще люди заразились после контакта с животными.

Откуда? От верблюда

Осенью 2012 года в одну из больниц Саудовской Аравии доставили больного с симптомами вирусной пневмонии. Анализ выявил неизвестный до этого возбудитель из семейства коронавирусов. С тех пор в мире лабораторно подтвердили свыше двух с половиной тысяч случаев заражения в 27 странах. Большинство инфицированных — из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи.

Вирус MERS-CoV (ближневосточный острый респираторный синдром) оказался не очень заразным. От человека к человеку он передавался только при тесном контакте. Зато летальность необычайно высокая. По данным ВОЗ, от осложнений, вызванных инфекцией, — пневмонии и почечной недостаточности — скончались почти 40 процентов пациентов.

В 2013 году международная группа ученых, возглавляемая Шанталь Рескин из Национального института здравоохранения и окружающей среды (Нидерланды), нашла в крови одногорбых верблюдов антитела к MERS-CoV. В Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, где зарегистрировано большинство случаев заболевания, часто используют этих животных для поездок, едят их мясо и пьют верблюжье молоко. Видимо, там и заразились вирусом, который благодаря мутациям выжил в человеческом организме.

© ВОЗ Количество случаев заражения коронавирусом MERS-CoV на конец 2019 года (данные ВОЗ) © ВОЗ Количество случаев заражения коронавирусом MERS-CoV на конец 2019 года (данные ВОЗ)

Позднее, расшифровав геном MERS-CoV, исследователи предположили: возбудитель появился среди летучих мышей, передался к верблюдам, а от них — людям.

К июлю 2015-го ученые разработали вакцину от новой инфекции, продемонстрировавшую высокую эффективность сначала на мышах, а потом и на человеке. По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, та разработка поможет в борьбе с нынешним китайским коронавирусом.

Мышиная зараза

Лихорадка Эбола — большая проблема африканских стран — передалась людям от летучих лисиц и макак-крабоедов, носителей разных видов эболавируса. Впервые инфекция дала о себе знать в 1976 году. Тогда из шести сотен заболевших умерли почти четыреста. Впоследствии регистрировались незначительные вспышки (до сотни пациентов), но настоящая катастрофа разразилась в 2014-2015 годах, когда от лихорадки Эбола погибли 11 тысяч из 28 тысяч инфицированных в 11 странах мира.

По данным международной группы ученых, возбудитель мутировал и теперь еще легче передается от человека к человеку. Другая отличительная особенность вируса — способность не поддаваться терапии и сохраняться в организме выздоровевших пациентов. То есть бывшие больные заразны. В Либерии женщина, перенесшая лихорадку Эбола и больше года жившая без каких-либо симптомов, передала вирус трем членам своей семьи.

© NIAID / David S. Goodsell, RCSB Protein Data Bank. Wellcome Images Слева: эболавирус на человеческой клетке. Справа: он же в разрезе © NIAID / David S. Goodsell, RCSB Protein Data Bank. Wellcome Images Слева: эболавирус на человеческой клетке. Справа: он же в разрезе

Кроме того, в последнее время следы эболавируса находят у животных и людей даже вдали от очагов эпидемии. Так, в ноябре прошлого года антитела к возбудителю геморрагической лихорадки обнаружили в крови летучих мышей, обитающих на северо-востоке Индии. Антитела выявили и у местных жителей, занимавшихся охотой.

Впрочем, смертельной эпидемии вполне можно избежать. Вакцина против эболавируса, разработанная в 2016 году, показала стопроцентную эффективность. И осенью этого года ее одобрили в Европе.

Обезьяний подарок

В прошлом году ученые установили новый подтип вируса иммунодефицита человека — десятый по счету. Первый выделили из крови пациентов еще в 1983-м. Тогда сразу две исследовательские команды из Франции и США независимо друг от друга описали неизвестный ранее вирус, относящийся к семейству ретровирусов. В 2008 году им присудили за это Нобелевскую премию. К настоящему времени вирус иммунодефицита унес больше 32 миллионов жизней.

Согласно информации Оксфордского университета, ВИЧ происходит из города Леопольдвиль — современной Киншасы, столицы Демократической Республики Конго. Там он завелся в 1920-х годах. Вероятно, сначала люди заразились от шимпанзе вирусом иммунодефицита обезьян. Затем возбудитель мутировал и приспособился к человеческому организму. Семнадцать лет спустя ВИЧ попал в столицу Республики Конго Браззавиль, к 1940-м — в конголезские города Лубумбаши и Мбужи-Майи. В 1960-х в регионе случилась первая масштабная эпидемия ВИЧ-инфекции.

© AFP 2019/Johan Ordoñez, Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Ученые провели филогенетический анализ ВИЧ, который был выделен из образцов крови, взятых у жителя Конго в 1959 году. Полученные результаты позволили определить, что вирус возник в Киншасе в 1920-х годах вследствие передачи человеку вируса иммунодефицита обезьян © AFP 2019/Johan Ordoñez, Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Ученые провели филогенетический анализ ВИЧ, который был выделен из образцов крови, взятых у жителя Конго в 1959 году. Полученные результаты позволили определить, что вирус возник в Киншасе в 1920-х годах вследствие передачи человеку вируса иммунодефицита обезьян

В 1960-х вирус завезли на Гаити и Ямайку, откуда он проник в Соединенные Штаты. По мнению сотрудников Аризонского университета (США), нулевой пациент, скорее всего, появился в Нью-Йорке в 1970 году. В Советском Союзе первого инфицированного зафиксировали только в 1987-м, а первый летальный исход от СПИДа — в 1988-м.

Сегодня в стране больше миллиона ВИЧ-инфицированных. Полностью вылечить человека с таким диагнозом до сих пор нельзя. Медицинские препараты лишь не позволяют вирусу размножаться, приостанавливая болезнь. Пока человек принимает лекарства, он клинически здоров. Без терапии болезнь сразу возвращается.