Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных

Ученые провели филогенетический анализ ВИЧ, который был выделен из образцов крови, взятых у жителя Конго в 1959 году. Полученные результаты позволили определить, что вирус возник в Киншасе в 1920-х годах вследствие передачи человеку вируса иммунодефицита обезьян