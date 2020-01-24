Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T14:59+0300
https://ria.ru/20200124/1563828118.html
ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с новым вирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/27/1563822704_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7497f9b728d4647df43ee67ef6d100e2.jpg
РИА Новости

ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с новым вирусом

14:45 24.01.2020 (обновлено: 14:59 24.01.2020)
651
© AP Photo / Kin CheungКитай
Китай
© AP Photo / Kin Cheung
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения может использовать информацию о вакцинах против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса, появившемся в китайском городе Ухань, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.
По словам Язаревича, ВОЗ и ее эксперты могут изучить вакцины против вируса MERS и способы его лечения для их возможного использования против нового коронавируса.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 14:14
Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
"Пока рано делать выводы о том, насколько серьезен вирус", - добавил он.
Коронавирус MERS впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность среди заболевших этим типом вируса достигает 35%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
441000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТарик ЯзаревичВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
В Центральном госпитале города Ухань
Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Число заразившихся новым коронавирусом в Пекине достигло 34 человек
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Ростуризм рекомендовал туристам в Китае не покидать гостиниц
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
В аэропорту
Эксперт оценила вероятность проникновения нового коронавируса в Россию
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
Врач
В Туле госпитализировали с инфекцией двух студенток из Китая
Судебно-медицинский эксперт
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде сообщили о пятом случае заражения новым коронавирусом
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока
Роспотребнадзор рассказал об оснащении для выявления коронавируса
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
В Центральном госпитале города Ухань
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
01:50В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
Лента новостейМолния