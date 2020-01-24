ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с новым вирусом

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения может использовать информацию о вакцинах против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса, появившемся в китайском городе Ухань, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.
По словам Язаревича, ВОЗ и ее эксперты могут изучить вакцины против вируса MERS и способы его лечения для их возможного использования против нового коронавируса.
"Пока рано делать выводы о том, насколько серьезен вирус", - добавил он.
Коронавирус MERS впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность среди заболевших этим типом вируса достигает 35%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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