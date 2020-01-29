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Культура
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Фестиваль музыки Alfa Future People Snow Edition пройдет в Сочи
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РИА Новости

Фестиваль музыки Alfa Future People Snow Edition пройдет в Сочи

09:47 29.01.2020 (обновлено: 12:03 29.01.2020)
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© предоставлено пресс-службой фестиваля Alfa Future People Snow Edition Фестиваль Alfa Future People Snow Edition на "Роза Хутор"
Фестиваль Alfa Future People Snow Edition на Роза Хутор
© предоставлено пресс-службой фестиваля Alfa Future People Snow Edition
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Роза Хутор" вновь примет фестиваль Alfa Future People Snow Edition, который в этом году пройдет с 28 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба организатора.
Уже известны первые гости: Julia Govor, Teddy Killerz, Samir Kuliev и DJ List. Хедлайнеры: Лирой Торнхилл, один из основателей The Prodigy, и Ocean Wisdom - молодой британский рэпер, который уже в своем дебютном сингле превзошел Eminem по скорости читки.
К ним присоединится американский дуэт сестер Юсуф Krewella. Клип на их хит Alive 2012 года собрал 85 миллионов просмотров на YouTube. Выступление дуэта стало одним из самых заметных на фестивале AFP в прошлом году.
Дрезденский музыкальный продюсер и диджей Eskei83 известен как чемпион мира по диджеингу по версии RedBull3Style. Он играет более 150 сетов по всему миру ежегодно.
Также примет участие Derrick May — ветеран техно-сцены, записавший саундтрек к культовой игре Midnight Club: Street Racing.
Еще на фестивале выступят: прогрессив-хаус диджей Vion Conger, модель и московская it-girl Карина Истомина, постоянный участник TOP DJ MAG Bobina, дип-хаус диджей Mona L, сочетающая в своем творчестве этнические инструменты и напевы. Компанию им составят диджеи Fonarev, Feel, Proxy, Lady Waks, Sofia Rodina и Sergey Sanchez.
Главная сцена фестиваля расположится в концертном зале "Роза Холл". На дневную программу можно будет войти по ски-пассам "Роза Хутор", а чтобы попасть на ночную, нужно будет купить отдельные билеты.
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