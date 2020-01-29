Фестиваль музыки Alfa Future People Snow Edition пройдет в Сочи

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Роза Хутор" вновь примет фестиваль Alfa Future People Snow Edition, который в этом году пройдет с 28 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба организатора.

Уже известны первые гости: Julia Govor, Teddy Killerz, Samir Kuliev и DJ List. Хедлайнеры: Лирой Торнхилл, один из основателей The Prodigy, и Ocean Wisdom - молодой британский рэпер, который уже в своем дебютном сингле превзошел Eminem по скорости читки.

К ним присоединится американский дуэт сестер Юсуф Krewella. Клип на их хит Alive 2012 года собрал 85 миллионов просмотров на YouTube. Выступление дуэта стало одним из самых заметных на фестивале AFP в прошлом году.

Дрезденский музыкальный продюсер и диджей Eskei83 известен как чемпион мира по диджеингу по версии RedBull3Style. Он играет более 150 сетов по всему миру ежегодно.

Также примет участие Derrick May — ветеран техно-сцены, записавший саундтрек к культовой игре Midnight Club: Street Racing.

Еще на фестивале выступят: прогрессив-хаус диджей Vion Conger, модель и московская it-girl Карина Истомина, постоянный участник TOP DJ MAG Bobina, дип-хаус диджей Mona L, сочетающая в своем творчестве этнические инструменты и напевы. Компанию им составят диджеи Fonarev, Feel, Proxy, Lady Waks, Sofia Rodina и Sergey Sanchez.