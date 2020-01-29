Эксперты рассказали, сколько платят россияне за зимний пляжный отдых

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию путевок проанализировали результаты продаж турпакетов на зимний период 2019–2020 года и сравнили показатели с прошлым годом, сообщает Travelata.ru.

За отдых в Таиланде (самое популярное направление) россияне в среднем платили 105 тысяч рублей, что на тысячу меньше, чем годом ранее.

Турция подорожала до 50 тысяч рублей (в прошлый зимний сезон средний чек составлял 46 тысяч рублей).

Снизился средний чек на отдых в ОАЭ — до 78 тысяч рублей (год назад он был 83 тысячи рублей). Дешевле стал стоить отдых в Индии — 68 тысяч рублей против 75 тысяч годом ранее. Упал в цене и Вьетнам — до 97 тысяч рублей (год назад средний чек в эту страну составлял 101 тысячу рублей).

Самый дешевый тур на зимний сезон за границу стоил 6817 рублей — в Турцию. За эти деньги один турист полетел на пять ночей в Сиде в трехзвездочный отель с трехразовым питанием.