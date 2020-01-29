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Туризм
2020-01-29T04:25+0300
https://ria.ru/20200129/1563975033.html
Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
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РИА Новости

Российские туристы рассказали, как борются с хандрой

04:25 29.01.2020
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© Depositphotos / evrmmntДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / evrmmnt
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Каждый пятый турист (19 процентов), принявший участие в опросе сервиса бронирования, начинает планировать путешествие, чтобы справиться с тоскливым настроением после отпуска, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики предложили пользователям социальных сетей рассказать, бывает ли у них хандра после возвращения с отдыха и как они с ней справляются. В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.
Больше половины уверены, что хандра пройдет сама собой (26 процентов) или у них ее не бывает вовсе (26 процентов).
Примерно 14 процентов респондентов занимаются любимыми делами и хобби, каждый десятый – с головой уходит в работу. Столько же – пересматривают фотографии и вспоминают отпуск.
По семь процентов набрали ответы "беру пару дней отпуска", чаще вижусь с друзьями" и "занимаюсь спортом".
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