Российские туристы рассказали, как борются с хандрой

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Каждый пятый турист (19 процентов), принявший участие в опросе сервиса бронирования, начинает планировать путешествие, чтобы справиться с тоскливым настроением после отпуска, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики предложили пользователям социальных сетей рассказать, бывает ли у них хандра после возвращения с отдыха и как они с ней справляются. В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.

Больше половины уверены, что хандра пройдет сама собой (26 процентов) или у них ее не бывает вовсе (26 процентов).

Примерно 14 процентов респондентов занимаются любимыми делами и хобби, каждый десятый – с головой уходит в работу. Столько же – пересматривают фотографии и вспоминают отпуск.