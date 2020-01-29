Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-29T02:12+0300
https://ria.ru/20200129/1563971659.html
СМИ: в Швеции открылся плавучий отель с арктической сауной
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563970384_1:0:1500:843_1036x0_80_0_0_85c0e28a2b0fc6403b82bc319d5412c9.jpg
РИА Новости

СМИ: в Швеции открылся плавучий отель с арктической сауной

02:12 29.01.2020
132
© Фото : Arctic BathОтель Arctic Bath в Швеции
Отель Arctic Bath в Швеции
© Фото : Arctic Bath
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. На реке Луле в Швеции для туристов открылся плавучий отель с арктической сауной и видом на северное сияние, сообщает The Sun.
© Фото : Arctic BathОтель Arctic Bath в Швеции
Отель Arctic Bath в Швеции
1 из 2
Отель Arctic Bath в Швеции
© Фото : Arctic Bath
© Фото : Arctic BathОтель Arctic Bath в Швеции
Отель Arctic Bath в Швеции
2 из 2
Отель Arctic Bath в Швеции
© Фото : Arctic Bath
1 из 2
Отель Arctic Bath в Швеции
© Фото : Arctic Bath
2 из 2
Отель Arctic Bath в Швеции
© Фото : Arctic Bath
Располагается он за полярным кругом. В центре — бассейн под открытым небом, в котором могут искупаться самые закаленные постояльцы. Также здесь есть спа-центр, сауна и ресторан.
В зимнее время года плавучий отель скован льдом, а летом домик качается на волнах. Из коттеджей на берегу также открывается панорамный вид.
Авторами проекта стали архитекторы Бертилем Харстрем и Йохан Кауппи. Их целью было создать гостиницу, минимально воздействующую на экологию.
Города мира. Будапешт
Вчера, 08:00Туризм
Паб в руинах, церковь в скале и лучшие SPA. Гид по Будапешту
100000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмШвеция
Рекомендуем
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Биография Михаила Игнатьева
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Алма-Ата
Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате
Медицинская сестра в больничной палате
В Саратовской области несколько школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
Презентация экстрим–тур в Якутию Покорители холода
В Москве презентовали экстрим–тур в Якутию "Покорители холода"
Монитор с жизненным показателями больного
Два сосудистых и четыре онкоцентра откроют в Подмосковье в 2020 году
Писатель Антон Павлович Чехов
Биография Антона Чехова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Протоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве.
Премьера фильма о Всеволоде Чаплине намечена на середину 2020 года
Депрессия
Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
Столкновения палестинцев с израильтянами
Более 40 палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко дал поручение начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
17:38В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
17:35Слуцкий раскритиковал "сделку века" США
Лента новостейМолния