СМИ: в Швеции открылся плавучий отель с арктической сауной

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. На реке Луле в Швеции для туристов открылся плавучий отель с арктической сауной и видом на северное сияние, На реке Луле в Швеции для туристов открылся плавучий отель с арктической сауной и видом на северное сияние, сообщает The Sun.

Располагается он за полярным кругом. В центре — бассейн под открытым небом, в котором могут искупаться самые закаленные постояльцы. Также здесь есть спа-центр, сауна и ресторан.

В зимнее время года плавучий отель скован льдом, а летом домик качается на волнах. Из коттеджей на берегу также открывается панорамный вид.